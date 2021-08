Im Jahr 2017 hat ein Mann in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einem Türsteher einer Diskothek in die Brust geschossen. Das Opfer überlebte, der mutmaßliche Täter konnte fliehen und erst vor zwei Jahren in Albanien gefasst werden. Seit Dienstag steht der inzwischen 25-Jährige vor dem Konstanzer Landgericht - wegen versuchten Totschlags.

