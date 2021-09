In fünf Städten in Baden-Württemberg hat die CDU dieses Jahr kein Direktmandat geholt. Mannheim ging an die SPD. In den vier anderen Städten haben die Grünen bei den Erststimmen die Nase vorn. In Heidelberg, Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg. Im Wahlkreis "Stuttgart 1" hat Cem Özdemir nach Wahlniederlagen in der Vergangenheit ein Rekordergebnis geholt. Und in "Karlsruhe-Stadt" und in Freiburg haben zwei Jungkandidatinnen politisch alte Hasen überholt.