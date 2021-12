Ungeimpft: Psychologe rät zu Verständnis in der Pandemie

Zwei Jahre Pandemie plagen uns alle. Vor allem persönliche Beziehungen zu ungeimpften Freunden und Familiemitgliedern sind betroffen. Psychologe Roland Raible im SWR-Interview.

SWR: Warum ist das Thema Corona so emotional?

Roland Raible: Das können Sie vergleichen mit anderen Themen. Wenn es zum Beispiel um Politik oder um Sport geht, scheint für uns Menschen besonders viel auf dem Spiel zu stehen, sodass wir Recht haben wollen. In politischen Diskussionen können sich Freunde genauso zerstreiten wie jetzt über den Umgang mit der Corona-Pandemie und dem Virus. Die Auseinandersetzung löst sich von der eigentlichen Brisanz des Themas ab und wird dann schnell zu einem 'du' oder 'ich'. Und in solchen Situationen, in denen man sich persönlich herausgefordert fühlt, stärker zu sein, mehr zu wissen, bessere Argumente zu haben als der oder die andere, geht eines verloren - und das ist ganz wichtig, wenn man sich verständigen möchte: die Bereitschaft zuzuhören. Wenn Sie Talkshows bei Politikern verfolgen, dann werden sie feststellen, dass Politiker es kaum aushalten, still zu sein. Viele müssen sofort reagieren und anderen widersprechen. Und in diesem Widersprechen baut sich eine solche Dynamik auf, dass man wirklich in Wallung geraten kann. Das Zuhören geht verloren in solchen Diskussionen. Und das ist bei Corona genauso der Fall. Bei Corona spielt aber natürlich noch die persönliche Bedrohung eine zusätzliche Rolle, die man empfinden kann und die auch real ist.

Ist es denn ratsam zu versuchen, einen Freund/eine Freundin von einer Impfung zu überzeugen? Und wenn ja - wie sollte man das anstellen?

Wenn ich mit meinen ungeimpften Freundinnen und Freunden ins Gespräch käme, dann würde mich interessieren, was ihre Motive sind. Man hat viel mehr Erfolg, wenn man versucht, die andere Person in ihren Motiven zu verstehen, anstatt ihnen die eigenen Ansichten überzustülpen. Das ist generell so. Wir sind viel erfolgreicher in der Beeinflussung anderer Menschen, wenn wir uns für sie interessieren und nicht versuchen, ihnen unsere eigenen Überzeugungen aufzudrängen. Denn mit dem Aufdrängen bringt man sie in eine Verteidigungsposition. Wenn wir uns für sie interessieren, dann fühlen sie sich respektiert und das hat den Effekt, dass sie ihrerseits auch uns besser zuhören.

Und wie erleben Ungeimpfte das plötzliche Unverständnis oder sogar eine Feindseligkeit im Freundes- und Familienkreis?

Ungeimpfte erleben das oft als frontalen Angriff, als Angriff auf ihre Person. Also nicht mehr als Widerspruch oder als Meinungsverschiedenheit in der Sache, sondern sie erleben sich persönlich in ihrem Kern angegriffen. Sie erleben sich abgewertet, in die Ecke gedrängt und gewissermaßen auch verurteilt. Die Bereitschaft derer, von denen sie angegriffen werden, die Argumente zu verstehen, ist einfach nicht mehr da. Unter denjenigen, die sich nicht impfen lassen, ist das Spektrum vielfältig. Ich habe selbst auch Fachkollegen in meinem Bekanntenkreis, die sich nicht haben impfen lassen. Das sind Psychologen und Ärzte. Die haben nach meiner Überzeugung gute Argumente für sich. Wenn man sie jetzt auf die Schiene der 'Querdenker' schiebt, dann haben sie es wirklich schwer, Gehör zu finden für ihre Argumente.

Aber ist das eine Einbahnstraße? Fühlen sich nur Ungeimpfte angegriffen und missverstanden oder sind das nicht auch Geimpfte, die von Ungeimpften angefeindet werden?

Ich vermute, dass das nicht die gleiche Rolle spielt. Denn die Geimpften haben von der Mehrheit und auch vom politischen Klima, von den Äußerungen der Politiker, der Medien und der ganzen Atmosphäre Rückenwind. Die Ungeimpften dagegen sind in der Verteidigungsposition.

Denken Sie, es macht bei den Diskussionen einen Unterschied, ob man zusammen wohnt oder ob man räumlich getrennt ist?

Das hängt wahrscheinlich sehr von der Beziehungsqualität und der Kommunikationskompetenz der Menschen ab. Wenn man einen fürsorglichen und akzeptierenden Umgang miteinander hat, dann kann auch eine Regelung gefunden werden, wenn man dicht beieinander lebt. Aber das ist eine ziemliche Herausforderung, weil man das Thema Tag für Tag in der Atmosphäre hat. Wenn man getrennt lebt, dann reduziert sich die persönliche direkte Auseinandersetzung auf die Stunden, in denen man sich begegnet. Wenn man zusammenlebt, braucht es eine Menge Kompetenz.

Demnächst dürfte die Corona-Impfungen von Kindern in größerem Maß beginnen. Wie sollten Eltern damit umgehen, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind?

Hier ist wieder die Frage, wie wohlwollend das Paar ist, dem anderen seine Meinung zu lassen. Ich bin selbst Vater und wenn ich zu meiner Frau sage, dass ich etwas schwachsinnig finde, dann muss sie sich wehren und verteidigen. Wenn ich mich für ihre Argumente interessiere, dann können wir etwas nüchterner bleiben und versuchen, im Verständnis für den jeweils anderen und für seine Motive einen Weg zu finden. Aber es ist wirklich eine Herausforderung, sich zurückzunehmen, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat.

Aber beim Impfen der Kinder gibt es ja nur ein 'Ja' oder ein 'Nein'. Es gibt nicht die goldene Mitte. Ein Elternteil muss nachgeben.

Ja, aber das ist der Fall bei allen Impfungen und bei allen Maßnahmen, bei denen es nur ein 'Ja' oder 'Nein' gibt. Das ist bei Corona nicht anders als bei der Impfung von Neugeborenen oder als bei der Masern-Impfung. Da gibt es dann irgendwann nur noch die Entscheidung. Wenn man das zu zweit nicht hinkriegt als Vater und Mutter, kann es hilfreich sein, es mit anderen Betroffenen zu erörtern. Aber wichtig ist, nicht diesen Angriffsmodus einzuschalten, sondern wirklich zu verstehen, was sind die Argumente des anderen. Wenn man das macht, dann verschwindet der Kampf.

Ist denn die Corona-Impfung ein Scheidungsgrund?

(Lacht) Das hängt so sehr von der Partnerschaft ab. Wenn sie ohnehin schon gefährdet ist, dann kann das sein. Aber ein Paar, das sich liebt und versteht und gemeinsam für die Kinder da sein will, wird sich deswegen wahrscheinlich nicht scheiden lassen.

Wenn man auf keinen gemeinsamen Nenner kommt, wie sollte man dann weiter miteinander umgehen? Das Thema ausklammern?

Wenn es um die Kinder geht, muss man ja eine Entscheidung treffen. Da kann man das Thema nicht ausklammern.

Und bei Diskussionen mit Familie und Freunden?

Wenn man respektvoll und mit Verständnis miteinander umgeht, dann wird es hinterher eine Entscheidung geben. Solange der Konflikt unausgesprochen ist, wird er immer wieder auf den Tisch kommen. Das ist, wie wenn Sie mit jemandem einen Deal ausgehandelt haben, aber nicht so richtig zufrieden sind. Dann nagt das an einem weiter.

Das Unausgesprochene wäre also schlimmer als ein offener Streit?

Ja auf jeden Fall, wenn man Streit als Meinungsverschiedenheit versteht. Wenn es nur darum geht, gegen die andere Person zu kämpfen, ist beides zerstörerisch.

Wenn sie sich die gesellschaftlichen Veränderungen ansehen, wie Politiker Geimpften mehr Freiheiten geben als Ungeimpften - was macht dieser Regelkatalog mit der Stimmung unter Freunden und Familie?

Solange sich die Beteiligten in einer Streitposition befinden, dann ist es egal, welche Regeln die Politik macht. Hier sind nicht die politischen Entscheidungen maßgeblich, sondern die Beziehungs- und Kommunikationsqualität der Menschen. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die die Verständigung nicht suchen wollen. Mit denen kann man nicht mehr reden. Wenn die dann in der Masse auftreten, dann hat es keinen Sinn zu diskutieren. Verständnis hat seine Grenzen dort, wo jemand nicht bereit ist, irgendetwas infrage zu stellen. Da können sie nur noch verstummen und weggehen.