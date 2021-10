Kabinett setzt Ausschuss für Digitalisierung ein

Der Kabinettsausschuss Digitalisierung hat seine Arbeit aufgenommen. Das verkündete der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Mit dem Ausschuss setze das Kabinett "für die Digitalisierung weiterhin einen Schwerpunkt" seines Regierungshandelns 2021 bis 2026. Mehr als zwei Milliarden Euro habe das Land in den vergangenen fünf Jahren in die Digitalisierung Baden-Württembergs investiert. 70 Projekte wurden laut Strobl mit rund 400 Millionen Euro gefördert. "Jetzt bekommt unsere Digital-Strategie ein Update", sagte Strobl, der auch Digitalisierungsminister ist, nach der ersten Sitzung des neuen Kabinettsausschusses. Ziel sei es, "noch in diesem Jahr eine Cybersicherheitsstrategie zu beschließen".