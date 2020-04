Während an manchen Fachhochschulen das Sommersemester bereits begonnen hat, ist es an den Universitäten erst in der kommenden Woche so weit. Das Semester wird dabei wohl weitgehend digital stattfinden - darauf bereiten sich die Unis jetzt vor.

Ein verlorenes Semester solle es auf gar keinen Fall werden, so Wirtschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). Deswegen arbeiten die Universitäten im Land aktuell mit Hochdruck daran, dass die Vorlesungen im kommenden Semester so gut wie möglich digital stattfinden können.

Universität Ulm arbeitet an digitalen Vorlesungsmodellen

Auch an der Universität in Ulm arbeitet man zurzeit an Lösungen für Online-Vorlesungen. Für die optimale Umsetzung einer digitalen Lehrveranstaltung kommen in Ulm sowohl eigene Tools als auch verschiedene Lernplattformen zum Einsatz. Neben dem "Kompetenzzentrum eEducation" wird das Zentrum für Lehrentwicklung immer gefragter. Dessen Leiterin Tatjana Spaeth beschäftigt sich schon länger mit Digitalisierung in der Lehre. Darüber, dass das kommende Semester online stattfinden wird, besteht für sie kein Zweifel.

"Es sollte jetzt so langsam jedem klar sein, dass das Semester online laufen wird, dass keine Hoffnung besteht, dass wir am 20. April wie geplant im Hörsaal stehen, im Seminarraum stehen und ganz normal wie immer unsere Lehre machen können. Und deshalb kommen jetzt natürlich auch mehr Fragen. Es muss viel vorbereitet werden." Tatjana Spaeth, Universität Ulm

Umstellung auf Digital bringt Schwierigkeiten mit sich

An der Universität Stuttgart bereitet man sich ebenfalls auf das digitale Sommersemester vor. Hier werden die Vorlesungen in den Hörsälen abgefilmt und können so digital stattfinden. Aber das ist nicht in jedem Fachbereich so einfach. Zum Beispiel im Fach Chemie, so der Rektor der Universität, Wolfgang Ressel.

"Da müssen Sie in Reagenzgläsern etwas zusammenschütten, etwas mixen, brauen. Das kriegen Sie natürlich online nicht hin. Aber wir gehen davon aus, dass wir annähernd 85-90 Prozent online umsetzen können." Wolfram Ressel, Universität Stuttgart

Und nicht nur in Chemie gestalten sich die digitalen Veranstaltungen schwierig. Auch das Sportstudium und Musikhochschulen seien betroffen, so Wissenschaftsministerin Bauer. Hier müsse man vor Ort Veranstaltungen schnell wieder ermöglichen: "Wenn die Möglichkeit gegeben wird, in nächster Zeit sukzessive in den Normalbetrieb zurückzukehren und mit dem Virus zu leben - dann wird es sicher auch in den Hochschulen die Möglichkeit geben, kleinformatiges, oder wo ein Laborarbeitsplatz gebraucht wird, eventuell sogar die eine oder andere Prüfung mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu machen."

Die meisten Universitäten in Baden-Württemberg gehen von einem weitgehend digitalen Semester aus.