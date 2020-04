So lief der Start ins neue digitale Semester an den Hochschulen im Land

Studieren aus dem Homeoffice So lief der Start ins neue digitale Semester an den Hochschulen im Land

Am Montag sind die Hochschulen ins neue Semester gestartet – doch in diesem Sommersemester in Baden-Württemberg ist alles etwas anders: Vorlesungen und Seminare finden ausschießlich übers Internet statt.

