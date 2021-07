per Mail teilen

In Baden-Württemberg sollen Dieselloks bald der Vergangenheit angehören. Besonders für reaktivierte Strecken könnten batterieelektrische Züge eine Alternative sein.

Aus Sicht von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) müssen auch Züge künftig verstärkt klimafreundlich angetrieben werden. "Der Einsatz von Dieselloks sollte bald der Vergangenheit angehören", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Eine Alternative sind aus seiner Sicht batterieelektrische Züge, wie sie ab 2023 bei der Hermann-Hesse-Bahn zwischen Weil der Stadt (Kreis Böblingen) und Calw sowie im regionalen Schienenverkehr in der Ortenau zum Einsatz kommen. "Batterieelektrische Züge sind überall dort eine Option, wo der Bau einer Oberleitung zu schwierig oder zu langwierig ist", so Hermann.



So berichtete SWR Aktuell im Fernsehen über die Elektrifizierung der Ammertalbahn bei Tübingen:

Batterie-Züge auch auf reaktivierten Strecken

Nach Überzeugung des Ministeriums wird das Batterie-Zug-Modell auch von Trägern von anderen, ehemals stillgelegten Strecken aufmerksam verfolgt werden. Doch nicht überall geht es ohne Diesel oder Oberleitung: Batteriezüge müssen an ein elektrifiziertes Bahnnetz angebunden sein, damit die Batterien wieder aufgeladen werden können.