Veranstaltungen, Einzelhandel, Sport, Friseure und Co.: Diese Corona-Regeln muss man jetzt beachten

Seit Mittwoch gilt die neue "Alarmstufe II" in Baden-Württemberg - auch für Geimpfte bedeutet das weitere Einschränkungen im Alltag. Eine Übersicht, welche Regeln aktuell für welche Bereiche gelten.

Je höher die Infektionszahlen steigen, desto komplexer werden die Regeln in Baden-Württemberg. Seit Mittwoch (24.11.) gilt die "Alarmstufe II", da die Belegung der Intensivbetten im Land über der Schwelle von 450 liegt.

Neu ist vor allem, dass in bestimmten Bereichen jetzt auch Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Schnelltest vorweisen müssen - das so genannte 2G Plus.

Wo jetzt welche Regeln gelten:

Was bedeuten 2G, 2G Plus, 3G und 3G Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G Plus, 3G und 3G Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt, das höchstens 24 Stunden alt sein darf. Alternativ kann auch ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt des Abstrichs. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Die Abnahme der Probe darf nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. Der Test muss bei längeren Aufenthalten, zum Beispiel in Hotels, alle 72 Stunden erneuert werden.

Geschäfte der Grundversorgung wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien sind für alle frei zugänglich, ebenso Abholangebote und Lieferdienste. In allen anderen Geschäften braucht man einen 3G-Nachweis - muss also geimpft, genesen oder getestet sein. In Stadt- und Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über 500 liegt, gilt sogar 2G für den Einzelhandel. Ungeimpfte haben hier also auch mit einem negativen Schnelltest keinen Zutritt mehr. Das gilt auch für Flohmärkte.

Was zählt zur Grundversorgung? Apotheken

Ausgabestellen der Tafeln

Babyfachmärkte

Bäckereien

Banken und Sparkassen

Baumärkte

Baumschulen

Blumenfachgeschäfte

Drogerien

Futtermittelmärkte

Gartenmärkte

Gärtnereien

Getränkemärkte

Großhandel

Hofläden

Hörgeräteakustiker

Konditoreien

Lebensmittelhandel einschließlich der Direktvermarktung (Hofläden)

Metzgereien

Mobile Verkaufsstände für landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse

Optiker

Orthopädieschuhtechniker

Poststellen und Paketdienste

Reformhäuser

Raiffeisenmärkte

Reisezentren zum Fahrkartenverkauf im öffentlichen Personenverkehr

Reinigungen

Sanitätshäuser

Stellen des Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf

Supermärkte

Tankstellen

Tierbedarfsmärkte

Verkaufsstätten für Weihnachtsbäume

Waschsalons

Wochenmärkte

Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen sind frei zugänglich, aber ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden.

Für Theater-, Opern- und Konzertaufführungen, Filmvorführungen, Stadt- und Volksfeste, Stadtführungen und Informations-, Betriebs-, Vereins- sowie Sportveranstaltungen und andere Veranstaltung dieser Art gilt 2G Plus - also Zugang nur für Geimpfte und Genesene mit negativem Test. Außerdem dürfen die Veranstalter nur 50 Prozent der verfügbaren Plätze besetzen (maximal 25.000 Personen).

Auch in Fußballstadien und bei Sportveranstaltungen gilt 2G Plus und die Personenobergrenze von 25.000.

Für Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Galerien, Museen, Bibliotheken, Freizeitparks, Bäder und Saunen, touristische Seilbahnen, Skilifte und Schiffe gilt 2G. Ausnahme sind Landesbibliotheken und Archive, die auch von Ungeimpften gegen Vorlage eines negativen PCR-Tests betreten werden dürfen (3G Plus). Außerdem ist die Abholung von bestellten Medien in Bibliotheken und Archiven uneingeschränkt möglich.

Auch auf Messen, Ausstellungen und Kongressen gilt 2G.

In öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn und auf Inlandsflügen gilt durch das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes jetzt 3G.

Private Treffen und Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzeitsfeiern sind für Geimpfte und Genesene ohne Beschränkung erlaubt. Für Ungeimpfte gilt: Ein Haushalt darf sich nur mit einer weiteren Person treffen. Paare, die nicht zusammen leben, zählen dabei als ein Haushalt.

Ausgenommen von der Personenzahl sind Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung der STIKO gibt - dazu zählen bis zum 10. Dezember 2021 auch Schwangere und Stillende. Danach fällt die Ausnahme laut Landesregierung weg, da es dann seit drei Monaten auch für sie eine Impfempfehlung der STIKO gibt.

In Restaurants, Bars, Kantinen, Mensen, Cafeterien und anderen gastronomischen Einrichtungen gilt im Innenbereich 2G, im Außenbereich 3G Plus - also eine PCR-Testpflicht für Ungeimpfte. Gleiches gilt auch für andere Vergnügungsstätten wie Spielhallen, Casinos und Wettannahmestellen.

In Diskotheken und Clubs gilt 2G Plus. Die Ausnahmeregelung für Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren entfällt - Schülerausweise gelten hier nicht länger als Testnachweise. Und auch wer über 18 Jahre alt ist und zur Schule geht, muss in der "Alarmstufe II" die erforderlichen Nachweise vorzeigen. Der Schülerausweis ermöglicht auch ihnen keinen Zutritt mehr.

Auch in Bordellen und an anderen Arbeitsorten von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern gilt die 2G Plus-Regel.

Auf Weihnachtsmärkten, sofern sie überhaupt noch stattfinden, gilt 2G Plus.

Für alle körpernahen Dienstleistungen wie etwa Massage, Nagelpflege und kosmetische Behandlungen gilt 2G Plus.

Davon ausgenommen sind Friseurbesuche - hier gilt die 3G-Plus-Regel - Ungeimpfte müssen einen negativen PCR-Test vorlegen. Auch Logopädie, Physio- und Ergotherapie sind von 2G Plus ausgenommen.

In Freizeitparks, Saunen, Bädern gilt wie bei kulturellen Einrichtungen 2G.

Für Sport in Sportstätten und Sportanlagen gilt im Innenraum 2G, im Freien gilt 3G Plus, also die PCR-Testpflicht für Ungeimpfte.

In Stadt- und Landkreisen, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Inzidenzwert von 500 liegen, gelten Ausgangsbeschränkungen für Menschen, die nicht genesen oder geimpft sind in der Zeit von 21 bis 5 Uhr des folgenden Tages.

Die Wohnung oder das Haus verlassen, dürfen Ungeimpfte und Nicht-Genesene dann nur noch aus "triftigen Gründen". Zum Beispiel zur Berufsausübung, für den Besuch bei Ehegatten oder Lebenspartnern, zur Teilnahme an Versammlungen oder in einer Gefahrenlage.

Auch dürfen Ungeimpfte und Nicht-Genesene während der nächtlichen Ausgangssperre nach draußen, um alleine Spazieren zu gehen oder alleine Sport zu treiben. Sportanlagen dürfen sie jedoch keine besuchen.

Für Übernachtungen in Hotels und Pensionen gilt 2G. Ausnahme bleiben geschäftliche Übernachtungen - hier gilt 3G und alle drei Tage muss ein frisches negatives Testergebnis vorgezeigt werden. In der Hotelgastronomie gilt für Übernachtungsgäste 2G.