Die Corona-Maßnahmen sollen in Baden-Württemberg gelockert werden. Für Mitte der Woche werden erste Schritte erwartet. Durch die neue Verordnung wird es viele Erleichterungen geben.

Am Dienstag will die Landesregierung die Rückkehr von der "Alarmstufe" in eine angepasste "Warnstufe" beschließen. Damit sollte in den meisten Bereichen wieder die 3G-Regel statt der 2G-Regel gelten. Auch Ungeimpfte hätten dann mit einem aktuellen Test wieder Zugang. Allerdings soll die Maskenpflicht in öffentlichen geschlossenen Räumen bestehen bleiben. Für Personen ab 18 Jahren soll nach bisherigen Überlegungen eine FFP2- oder vergleichbare Maske vorgeschrieben bleiben. Lockerungen soll es in den Bereichen Freizeit und Kultur, Gastronomie und körpernahe Dienstleistungen geben.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte vergangene Woche die nächsten Öffnungsschritte bei den Corona-Auflagen in Baden-Württemberg angekündigt. Vorbehaltlich der Beschlüsse am Dienstag zeichnen sich folgende Regelungen ab:

Demnach können an privaten Treffen und Veranstaltungen wieder mehr Menschen teilnehmen. Wer keine Impfung hat oder noch nicht von einer Corona-Infektion genesen ist, unterliegt einer Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt plus zehn Personen - wobei Geimpfte, Genesene und Kinder bis 13 Jahre nicht mitgerechnet werden. Wer geimpft oder genesen ist, für den oder die gelten weiterhin keine Einschränkungen bei privaten Treffen oder Feiern.

Im Einzelhandel bleibt es laut der Vorlage für die neue Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg dabei, dass es auch künftig keine Zugangsbeschränkungen mehr geben soll - allerdings müssen alle weiterhin eine Maske tragen. Ebenso in Bussen und Bahnen. In Fitness- und Nagelstudios, bei den sogenannten körpernahen Dienstleistungen, gilt die 3G-Regel uneingeschränkt.

In Baden-Württemberg gilt weiterhin die 3G-Regelung bei Konzertbesuchen. picture-alliance / Reportdienste dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Clubs und Discos dürfen unter strengen Auflagen, im Rahmen der 2G-Plus-Regel, wieder öffnen, heißt es aus dem Staatsministerium Baden-Württemberg. Messen sind wieder erlaubt und bei Veranstaltungen werden wieder deutlich mehr Teilnehmende zugelassen. In Kinos und Konzertsälen dürfen 60 Prozent der Plätze wieder besetzt werden. In Innenräumen sind bis zu 6.000 Zuschauer und Zuschauerinnen möglich, im Freien höchstens 25.000. Einen ersten Vorgeschmack darauf gab es bereits am vergangenen Samstag beim Heimspiel des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Hier wurde eine Ausnahmegenehmigung mit Blick auf die kommenden Lockerungen genehmigt.

Unter bestimmten Voraussetzungen sollen auch Fasnetsveranstaltungen möglich sein, kündigte Regierungschef Kretschmann an. Dazu gehören auch Fasnetsumzüge, die nach Absprache mit den örtlichen Behörden unter der 3G-Regelung möglich sein soll. Die Rottweiler Narren hatten zuvor verkündet, ihren traditionellen Narrensprung unter Beachtung der 2G-plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht in einen abgesperrten Bereich in der Altstadt veranstalten zu wollen. Das heißt, es dürfen nur Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen Schnelltest dabei sein. Geplant war bislang Saalveranstaltungen mit reduzierter Kapazität zu ermöglichen - und mit Maskenpflicht am Sitzplatz.

Im Zug der bundesweiten Lockerungen wird auch Urlaub machen wieder attraktiver. Das Robert-Koch-Institut hat die Liste der Hochrisikoländer überarbeitet und zahlreiche Staaten von der Liste gestrichen. Darunter auch Spanien samt Balearen und Kanaren, Frankreich, Irland und die USA.

Die bisher nach der Landesverordnung für Corona-Maßnahmen geltende "Alarmstufe" wird in eine angepasste "Warnstufe" überführt. Das bedeutet, dass die "Warnstufe" künftig ab einer Hospitalisierungsinzidenz (HI) von 4 oder 250 Covid-19-Fällen auf den Intensivstationen des Landes ausgerufen wird. In der Alarmstufe gilt eine HI von 15 oder ein Schwellenwert von 390 Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Die bisherige "Alarmstufe II" entfällt. Aktuell beträgt die HI 7,2 in Baden-Württemberg, wobei 286 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden.

Was bedeuten 2G, 2G-Plus und 3G? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus und 3G eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als drei Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt, das höchstens 24 Stunden alt sein darf. Alternativ kann auch ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt des Abstrichs. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Ministerpräsident Kretschmann gibt sich trotz der angekündigten Lockerungen vorsichtig. Zuletzt sprach er sich in seiner Regierungserklärung für Lockern aus, aber "nicht mit einem großen Knall". So sei die neue Omikron-Variante BA.2 noch ansteckender als die Ausgangsvariante. Er forderte daher erneut einen "Instrumentenkasten" für die Zeit nach den bundesweit angekündigten großen Lockerungen ab dem 20. März. Man müsse notfalls gegen eine wieder aufflammende Pandemie durchgreifen können. Ab diesem Datum sollen gemäß dem Beschluss von Bund und Ländern alle "tiefgreifenen Schutzmaßnahmen" wegfallen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "Insa" will jedoch eine Mehrheit der Bevölkerung auch ohne Pflicht weiter Maske in Bussen und Bahnen oder beim Einkaufen tragen.