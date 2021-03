Dass die Digitalisierung in Schulen bisher nicht genügend vorangebracht wurde, zeigte sich in der Corona-Pandemie deutlich. Ein Schüler aus Ludwigsburg fragte in einem Video-Einspieler, wie die Schule der Zukunft aussehen sollte und welche Maßnahmen die Spitzenkandidaten dafür ergreifen würden. mehr...