Die Rhein – Neckar Löwen spielen bislang eine super Saison in der Handball Bundesliga.

Besonders bemerkenswert dabei ist die Form von Kapitän Patrick Groetzki

Der Rechtsaußen und Dienstälteste Spieler der Löwen, feierte nach längerer Pause sein Comeback in der Nationalmannschaft und Bundestrainer Alfred Gislason meinte schwärmend: Patrick Groetzki ist in der Form seines Lebens.