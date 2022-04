Die Ministerpräsidenten und der Bund haben sich geeinigt, wer in Zukunft für die Kosten aufkommen muss, die durch Unterstützung der Menschen aus der Ukraine entstehen. So gibt der Bund zwei Milliarden Euro an die Länder, die das Geld zum Teil an die Kommunen weitergeben. Damit sollen Sozialleistungen und Unterbringung der Flüchtlinge erst einmal bezahlt werden können. Die Vereinbarung gilt bis zum Herbst.