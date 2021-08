Die Linke in Baden-Württemberg will in diesem Jahr an Stimmen zulegen. Nach 6,4 Prozent der Wählerstimmen vor vier Jahren im Land, strebe man nun "mindestens sieben bis acht Prozent“ an, so Spitzenkandidat Bernd Riexinger in einer Mitteilung. Die Chancen für die Linke schätzt er mit einer Regierung aus Grünen und der CDU recht hoch ein. Inhaltlich setzt die Linke auf die Schwerpunktthemen "Bezahlbarer Wohnraum" und "Erhalt der Arbeitsplätze beim Umbau der Autoindustrie in Richtung Elektromobilität". Die Transformation solle sozial und ökologisch vorangehen. Linke-Landessprecherin Sarah Mirow fordert für Baden-Württemberg mehr Geld für Krankenhäuser und die Pflege sowie den Ausbau der Mobilität für alle. Zur Finanzierung schlägt die Linke eine einmalige Abgabe für Vermögen über 2 Millionen Euro vor und anschließend eine Vermögenssteuer für Guthaben über 1 Million Euro.