Die Impfteams, die in Baden-Württemberg im Einsatz sind, arbeiten am Limit. So beispielsweise auch die Ärztin Katja Fischer. Im Mannheimer Impfbus impft sie jetzt täglich im Akkord - fast 150 Impfungen jeden Tag. Und das, obwohl das Land seit Montag die Zahl der mobilen Impfteams massiv nach oben gefahren hat.