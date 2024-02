Luisa Niemesch vom nordbadischen Club SV Germania Weingarten ist die derzeit beste deutsche Ringerin. Die 28-jährige hat dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) das bislang einzige Ticket für die Spiele in Paris im kommenden Sommer gesichert. Nach Silber und Bronze bei den vergangenen Europameisterschaften sowie Rang fünf bei der zurückliegenden WM im September will sie nun auch bei Olympia in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm angreifen und das Frauen-Ringen in Deutschland damit noch populärer machen.