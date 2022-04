Die weltbesten Florettfechterinnen gastieren an diesem Wochenende in Tauberbischofsheim beim Weltcup-Turnier. Im Blickpunkt des Interesses Anne Sauer. Die 31-jährige vom Fencing Klub Werbach, hatte zuletzt in Belgrad ihren ersten Florett-Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert. mehr...