Kaum zu glauben, dass man sich das freiwillig antut: 1390 Treppenstufen so schnell wie möglich nach oben laufen und dabei 232 Höhenmeter überwinden.

Und doch waren heute morgen rund 1200 Teilnehmer beim ausverkauften Towerrun in Rottweil am Start. Regelmäßig wird der Fahrstuhl-Versuchsturm von ambitionierten Hobbysportlern und Profis gestürmt. Mit dabei heute im Teilnehmerfeld auch die Deutsche Meisterin Verena Schmitz aus Konstanz.