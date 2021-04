Von der Schüler-AG zur Basketball-Bundesliga. Das klingt nach einem American Dream. Wenn man dran glaubt und hart dafür arbeitet, dann kann er wahr werden.

Und das haben die Basketballer aus Crailsheim schon vor 35 Jahren. Zu Schülerzeiten als sie darum kämpfen mussten überhaupt eine freie Turnhalle zu bekommen zum Körbe werfen. Und mit Parties haben sie ihr Hobby, was es damals noch war, finanziert.

Was dann kam war ein Aufstieg nach dem anderen - bis in die Bundesliga. Nach einem Sieg am Mittwoch gegen Bonn stehen sie jetzt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in den Play Offs. Also in der Runde der besten 8.