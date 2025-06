Die Angst der Alawiten in BW nach Massakern in Syrien

per Mail teilen

Drei Monate nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien haben islamistische Kämpfer ein Massaker an Hunderten Alawiten verübt- der Minderheit , der auch Assad angehörte. Der Übergangspräsident äußerte sich lapidar. „Fehler seien gemacht worden“. Susanne Babila sprach mit Alawiten im Land über die Situation in ihrer Heimat und ihre Sorge um ihre Angehörigen.