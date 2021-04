Die Diakonie Baden fordert Grüne und CDU in Baden-Württemberg zu mehr Anstrengungen für die Integration geflüchteter Menschen auf. Das Thema müsse bei den laufenden Koalitionsverhandlungen mehr in den Blick genommen werden, forderte der Vorstandsvorsitzende Urs Keller am Dienstag in Karlsruhe. Das Papier zum Sondierungsergebnis zeige zwar, dass gute Flüchtlingspolitik beiden Parteien wichtig sei. Allerdings gehe das Papier nirgends darauf ein, was in Sachen Integration geplant sei. So brauche es Integration in kleinen Flüchtlingsunterkünften statt in großen Lagern, forderte Keller. Neu ankommende Asylsuchende müssten schnell auf die Kommunen verteilt werden. Dabei müssten deren Deutschkenntnisse gefördert sowie die Kinder in Schulen und Kitas und die Erwachsenen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Wichtiger Baustein bei der Integration sei außerdem die unabhängige Verfahrens- und Sozialberatung in freier, gemeinnütziger Trägerschaft, wie sie etwa auch die Diakonie Baden anbietet. Diese Beratung müsse erhalten und ausgebaut werden.