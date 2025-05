Das Bielefelder Stadtmarketing hat sich für das DFB-Pokalfinale etwas Besonderes einfallen lassen. Mit knapp 60 Plakaten wird am Finalort Berlin gegen Stuttgart gestichelt.

Das DFB-Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld am kommenden Samstag in Berlin wirft immer größere Schatten voraus. Nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Bielefeld steigt die Vorfreude, zieht ganz Ostwestfalen in seinen Bann. Nachdem kürzlich erst der wohl höchsten Statue Deutschlands - dem Hermannsdenkmal in Detmold (Nordrhein-Westfalen) - ein riesiges Arminia-Trikot übergestreift wurde , zieht das Bielefelder Statmarketing nun nach. Mit einer Plakataktion wird gegen Stuttgart und Baden-Württemberg gestichelt - aber natürlich ganz freundschaftlich mit einem Augenzwinkern.

So stehen an zahlreichen U- und S-Bahn-Haltestellen in Berlin gerade Plakate mit der Aufschrift: "Stuttgart gibt’s gar nicht. Bielefeld wünscht viel Spaß beim Pokalfinale", in Anlehnung an einen rund 30 Jahre alten Witz, demzufolge es Bielefeld ja gar nicht gäbe. "Egal, wo Bielefelder in Deutschland hinkommen, dieser Satz wird einem spätestens im zweiten Smalltalk-Satz entgegengeschmettert", erzählt Christina Makowski vom Bielefelder Stadtmarketing dem SWR. "Dieses 'Trauma' geben wir gerne weiter."

Knapp 60 Plakate an S- und U-Bahn-Haltestellen in Berlin

Insgesamt wurden zwischen 50 und 60 Plakate in Berlin aufgehängt, insbesondere an den großen Ausfallstraßen. Wie viel Geld das Stadtmarketing investiert hat, will Makowski nicht sagen. Nur so viel: "Die Kampagne hat keine Steuergelder gekostet, sondern wurde von unseren Partnern finanziert. Wir sind darüber hinaus auch eine GmbH."

In Berlin hängen an vielen U- und S-Bahnhaltestellen Plakate des Bielefelder Stadtmarketings. Darauf ist anlässlich des bevorstehenden DFB-Pokalfinale zwischen Arminie Bielefeld und dem VfB Stuttgart unter anderem zu lesen: "Württemberg geht baden." Stadtmarketing Bielefeld

So steht auf einem weiteren Plakat: "Württemberg geht baden. Bielefeld steht hinter dem DSC Arminia Bielefeld." Mit den Plakaten habe man einen kleinen Gruß an die Bielefeld-Fans in Berlin schicken wollen, sagt Makowski. "Die ganze Stadt ist einfach getragen von der Euphorie, es als 'kleiner' Underdog aus der dritten Liga - nun ja bald zweite Liga - so weit geschafft zu haben", erklärt sie.

Doch vor allem wolle man gute Laune verbreiten. Das sei bisher gelungen. Die Resonanz sei bisher sehr positiv gewesen, viele hätten die Sprüche mit Humor genommen, sowohl in Bielefeld als auch im Rest der Republik.

Viele VfB-Fans nehmen die Plakataktion locker

Und auch die meisten VfB-Fans nehmen die Sticheleien locker. "Ich find's als VfB Fan trotzdem sehr lustig. Originell und einfallsreich, im Gegensatz zu manchen Kommentaren hier", schreibt ein User unter einen entsprechenden SWR-Post auf Instagram. Eine andere Userin sieht das ähnlich: "Eine Aktion mit Humor und Augenzwinkern, herrlich!"

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

Doch nicht alle Userinnen und User nehmen die Aktion mit Humor. "Ziemlich 'clever', ausgerechnet in Berlin die schwäbische Hauptstadt zu negieren. Richtige Profis am Werk", schreibt ein User und eine andere Userin meint: "Die besten Witze waren schon immer die, die man erst erklären muss…" Der Großteil der SWR-Community freut sich aber über die Aktion, zumindest legen das die mehr als 5.000 Likes nahe.

Stuttgarter Stadtmarketing plant keine Gegenaktion

Das Stuttgarter Stadtmarketing hat die Aktion der Bielefelder Kolleginnen und Kollegen im Übrigen wahrgenommen. Eine Gegenaktion sei allerdings nicht geplant. Das sagte eine Sprecherin dem SWR.