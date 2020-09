per Mail teilen

Zwei Schulen aus Baden-Württemberg haben den Deutschen Schulpreis 2020 und damit jeweils 25.000 Euro erhalten: Die Grundschule von Schuttertal im Schwarzwald und die Hardtschule im badischen Durmersheim.

Bei der digitalen Preisverleihung des Deutschen Schulpreises, ausgelobt von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung, haben die Grundschule Schuttertal (Ortenaukreis) und die Hardtschule in Durmersheim (Kreis Rastatt) den zweiten Platz belegt.

Die Grundschule Schuttertal konnte mit ihrem Modell als philosophische Schule mit Inklusionsangebot punkten. Sie war die kleinste unter den fünfzehn nominierten Schulen und allein die Nominierung war für die Schuttertäler ein großer Erfolg. Mit mehr hatte man dort nicht gerechnet. Doch das Konzept der Schule mit Familienklassen, in denen Kinder aller Altersstufen gemeinsam lernen, hatte die Jury beeindruckt.

Gefallen hat dem Preisgericht außerdem, dass an der Grundschule Schuttertal schon die Kleinsten an die großen Fragen des Lebens herangeführt werden. Die Kinder beschäftigen sich dort mit Fragen wie "Woher kommt die Welt?", "Was macht mich glücklich?" oder "Warum sind wir alle unterschiedlich?" Der hohe Stellenwert des Philosophierens im Unterrichtsalltag hatte für den zweiten Preis den Ausschlag gegeben.

Die Hardtschule im badischen Durmersheim überzeugte die Jury durch ihre innovativen und unkonventionellen Unterrichtsformen. Statt im Frontalunterricht lernen die Kinder in sogenannten Lernateliers. Die Gesamtschule habe vorweg genommen, was nun in der Pandemie gefragt und gefordert war: nämlich den Lernprozess eigenständig zu organisieren, eigenverantwortlich zu recherchieren und selbst Lösungen zu finden und sich auszutauschen.

Deutscher Schulpreis 2020 für Hardtschule in Durmersheim pasioDesign

So wählen die Kinder ab der fünften Klasse beispielsweise auch einen "Lerncoach", der sie über die gesamte Schullaufbahn begleitet. Statt Hausaufgaben bekommen die Schüler kleine "Jobs". Noten gibt es zudem erst ab den Abschlussklassen.

Insgesamt wurden beim Deutschen Schulpreis sechs Schulen ausgezeichnet. Der mit 100.000 Euro verbundene Hauptpreis geht an eine inklusive Schule in Hannover, in der jedes Kind die Gebärdensprache lernt.