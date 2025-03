Deutscher Meistertitel für junges Tanzpaar aus Baden-Baden

per Mail teilen

In Stuttgart tanzen an diesem Wochenende die besten Nachwuchs-Tänzerinnen und Tänzer um die deutschen Meistertitel in den latein-amerikanischen Tänzen. Mit dabei: ein junges Paar aus Baden-Baden. Alexandra Koshman und Benedict Wetterauer feiern im Alter von 12 Jahren bereits erstaunliche Erfolge.