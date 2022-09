Seit über 20 Jahren gibt es in der ARD den sogenannten Hörfilm. Diese Art Film funktioniert so: Ein Sprecher erklärt und beschreibt das Bild, die Szenerie und was Sehende bei einem Kinofilm visuell erleben. Menschen mit Sehbehinderung sollen durch den Hörfilm ein filmisches Erlebnis geboten bekommen, wie sie es sonst nicht hätten. Jedes Jahr werden die besten Produktionen mit dem Deutschen Hörfilmpreis ausgezeichnet. In diesem Jahr war auch eine SWR-Produktion mit im Rennen: Die Dokumentation "Tunnel der Freiheit".