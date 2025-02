Die Warnstreiks bei der Deutschen Post gehen weiter. Die Gewerkschaft ver.di erhöht dadurch den Druck auf die Arbeitgeber vor den nächsten Tarifgesprächen.

Die Gewerkschaft ver.di hat auch für Donnerstag in Baden-Württemberg zu Warnstreiks bei der Deutschen Post aufgerufen. Es ist der inzwischen sechste Streiktag im aktuellen Tarifkonflikt und es könnte der bisher größte werden. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten in 28 Regionen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Dabei soll in allen Schichten gestreikt werden, sowohl in der Brief- und Verbund- als auch der Paketzustellung. Unter anderem sind die Regionen Stuttgart, Tübingen, Donaueschingen und die Landkreise Göppingen, Baden-Baden und der Ortenaukreis betroffen.

Am Mittwoch hatte ver.di zur Arbeitsniederlegung der Paketzustellung aufgerufen, am Dienstag zu Warnstreiks in Briefzentren.

Post-Mitarbeitende fordern mehr Geld und Urlaubstage

Mit den Warnstreiks erhöht die Gewerkschaft den Druck bei den Tarifverhandlungen. Bisher habe es in der zweiten Runde "kaum Bewegung und keine greifbaren Verhandlungsergebnisse" gegeben. Wie die ver.di-Verhandlungsleiterin Andrea Kocsis mitteilte, ist die Botschaft klar: "Wir meinen es ernst und wir sind bereit, für unsere Forderungen zu kämpfen." ver.di fordert sieben Prozent mehr Lohn für die rund 170.000 deutschlandweit Beschäftigten. Außerdem will die Gewerkschaft drei zusätzliche Urlaubstage durchsetzen und begründet dies mit einer gestiegenen Arbeitsbelastung.

Die Post hingegen klagt über zu hohe Kosten im deutschen Brief- und Paketgeschäft und pocht auf "wirtschaftlich vertretbare Lohnsteigerungen". Es müsse eine Balance zwischen Lohnsteigerungen und wirtschaftlicher Tragfähigkeit geben. Man wolle in der dritten Verhandlungsrunde ein Angebot auf den Tisch legen. Die Tarifgespräche sollen am 12. und 13. Februar fortgesetzt werden.

Auch Warnstreiks im öffentlichen Dienst

In Baden-Württemberg streiken seit Montag zudem Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Betroffen sind Kitas, Kliniken, Stadtverwaltungen und Landratsämter, Sparkassen, Arbeitsagenturen, Stadtwerke und der kommunale Nahverkehr.