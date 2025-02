Deutsche Degenfechter suchen Anschluss an die Weltspitze

Deutsche Degen-Fechter waren einmal Weltspitze, 2004 gab es Olympiabronze mit dem Team. Bei den Olympischen Spielen zuletzt in Paris 2024 konnte sich aber kein deutscher Degenfechter qualifizieren. Das soll sich wieder ändern. An einem neuen Team wird gefeilt.

Beim Heidenheimer Fecht-Weltcup, waren die besten Teams der Welt am Start. Mit dabei auch Olympiasieger Ungarn und ein neuformiertes deutsches Degen-Team. Das soll sich wieder herankämpfen. Es war spannend, es war dramatisch, ein wahrer Fechtkrimi in der ersten Runde.