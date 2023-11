per Mail teilen

An den Bahnhöfen Karlsruhe und Heidelberg stehen derzeit die Rolltreppen still. Grund dafür ist ein technischer Defekt. Auch zahlreiche weitere Städte sind betroffen.

Wegen eines technischen Problems können Bahnkunden in mehreren deutschen Städten im Moment in Bahnhöfen keine Rolltreppen benutzen. Die Bahn musste sie bis auf Weiteres stilllegen.

In Baden-Württemberg betrifft das die Bahnhöfe Heidelberg und Karlsruhe, teilte ein Bahnsprecher dem SWR auf Nachfrage mit. Betroffen seien auch Bahnhöfe in weiteren deutschen Städten, etwa Mainz in Rheinland-Pfalz. Wo Rolltreppen außerdem stillstehen, ist derzeit noch unklar.

Produktionsfehler zwingt zu drastischer Maßnahme

Die Rolltreppen eines bestimmten Herstellers, der diese Treppen erst kürzlich neu eingebaut habe, hätten offenbar einen Produktionsfehler. Was das genau bedeute, konnte der Sprecher nicht sagen. Man wolle den Fahrgästen einen sicheren Transport gewährleisten und habe sich deshalb entschieden, die Treppen komplett auszuschalten.

Wann die Treppen wieder in Betrieb genommen werden könnten, sei nicht absehbar. Im Hauptbahnhof Karlsruhe sind derzeit alle Rolltreppen-Aufgänge komplett gesperrt.