GDL will Angebot der Bahn prüfen

Die Lokführergewerkschaft GDL hat angekündigt, das neue Angebot der Deutschen Bahn zu prüfen. Man werde es bewerten und zu gegebener Zeit über weitere Schritte informieren. Wie der Konzern mitteilte, enthalte das Angebot jetzt eine zusätzliche "Entgeltkomponente". Zur genauen Höhe machte die Bahn keine Angaben. Bislang war von einer Lohnerhöhung von 3,2 Prozent und einer Corona-Prämie zwischen 400 und 600 Euro die Rede. Außerdem will die Bahn nach eigenen Angaben der GDL beim Streit über die Altersvorsorge entgegenkommen. Deutsche-Bahn-Personalvorstand Martin Seiler hat die GDL erneut zu Verhandlungen aufgefordert - ein Tarifabschluss sei überfällig. Die Gewerkschaft hatte gedroht, ohne neues Angebot ab Montag den nächsten Streik vorzubereiten. In den vergangenen Wochen hatten Streiks der Lokführer zu Verspätungen und Zugausfällen geführt - auch in Baden-Württemberg.