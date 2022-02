Die Bahn investiert 1,88 Milliarden Euro in BW - das ist weniger als 2021

Mit Milliarden-Investitionen will die Deutsche Bahn ihre teilweise marode Infrastruktur im Land erneuern. 1,88 Milliarden Euro sollen 2022 ausgegeben werden, doch reicht das aus?

150 Kilometer Gleise, 130 Weichen sowie 13 Brücken. Zusammen mit 105 Haltepunkten und Bahnhöfen will die Deutsche Bahn (DB) dieses Jahr ihre Infrastruktur in Baden-Württemberg erneuern. 1,88 Milliarden Euro lässt sich der Staatskonzern seine Pläne kosten. Dieses Investitionsvolumen fällt allerdings geringer aus als noch im Rekordjahr 2021. Im vergangenen Jahr konnten 2,07 Milliarden Euro in die Struktur des Verkehrsunternehmens gesteckt werden.

Laut DB-Chef Pofalla baut man so viel wie noch nie

Der Infrastrukturvorstand der Bahn, Roland Pofalla, sagte dennoch man baue so viel wie noch nie. 2022 plant die Bahn ihr Personal zu erweitern. Im laufenden Jahr sollen demnach 610 Männer und Frauen für Ausbau und Instandhaltung in Baden-Württemberg neu eingestellt werden. Ende des Jahres soll auch die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke Wendlingen-Ulm in Betrieb gehen. Nur eines von vielen ambitionierten Projekten, welche die Bahn mit etwas weniger Budget als im Vorjahr angehen will.

Bahnhöfe in BW sollen modernisiert werden

Von den 1,88 Milliarden Euro sollen auch die Bahnhöfe in Baden-Württemberg modernisiert werden - darunter sind Friedrichshafen, Rastatt und Metzingen. Für rund sechs Millionen Euro werden außerdem drei Brücken auf der Bahnstrecke Ulm-Sigmaringen erneuert. An Projekten mangelt es im Bundesland also nicht.