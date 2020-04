Ganz Frankreich ist inzwischen vom Robert-Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt worden. Neben dem Großraum Paris ist vor allem die Region Grand Est betroffen – direkt vor unserer Haustür. Die Krankenhäuser in der Region sind vollkommen überlastet. Jeden Tag müssen Patienten in andere Regionen Frankreichs oder ins Ausland verlegt werden, trotzdem sterben viele Menschen. In SWR Aktuell Kontext versuchen wir eine Bestandsaufnahme vorzunehmen und fragen, wie sich die Situation für die Menschen im Elsass darstellt. Eine Sendung von Ralf Hecht mehr...