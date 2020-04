Deutsche und französische Parlamentarier sorgen sich angesichts der Corona-Pandemie um die Zukunft von Europa. Jetzt haben sie Vorschläge erarbeitet, wie man der Krise gemeinsam begegnen kann.

Die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich ist geschlossen, der gemeinsame Alltag jäh unterbrochen. Dennoch haben sich in der Corona-Krise auch neue Gemeinsamkeiten zwischen dem Elsass und Baden-Württemberg ergeben.

Wenige Tage vor der Video-Konferenz der EU-Staats- und Regierungschefs am 9. April richten sich die beiden Co-Vorsitzenden der deutsch-französischen Parlamentarier-Versammlung, Andreas Jung (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages und Christophe Arend (Republique en Marche) Assemblée Nationale, in einer gemeinsamen Erklärung, die dem SWR vorliegt, an die europäischen Regierungschefs. Sie fordern: Von Deutschland und Frankreich müssen Impulse für Europa ausgehen.

Forderung: Gesundheitsunion zum Schutz der Europäer

Solidarität in der Krise sei zuallererst die Zusammenarbeit beim Schutz von Menschenleben und beim Schutz der Gesundheit, so das Papier der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung. Dabei gehe es nicht um ein einheitliches Gesundheitssystem oder um gemeinsame Krankenkassen, sondern um die enge Abstimmung bei der Verteilung von Intensivpatienten. Außerdem um gemeinsame Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten und einen europäischen Schutzschirm für Medizingüter.

"Wenn die EU in der Krise versagt, wird das Virus die europäische Idee befallen und zerstören. Genauso gilt umgekehrt: Wenn wir in Europa Herz zeigen und Hilfe leisten, dann wird es die Gemeinschaft auf Dauer stärken." Aus dem Positionspapier "Gemeinsam gegen Corona" der deutsch-französischen Initiative für Europa

Europäischer Stabilitätsmechanismus als "Sicherheitsnetz"

Es müsse bereits jetzt alles getan werden, um Härten zu vermeiden und Strukturen zu erhalten, so das gemeinsame Papier. Auch die Grundlagen für Wiederbelebung, Aufbau und nachhaltiges Wachstum müssten bereits jetzt gelegt werden. Angesichts der Dramatik der Corona-Pandemie sei schnelles Handeln geboten. Dazu müssten die vorhandenen Instrumente flexibel genutzt und ausgeweitet werden. Dazu gehören der europäische Haushalt und MFR (mehrjähriger Finanzrahmen) mit allen Struktur-, Regional- und Sozialfonds, die Europäische Investitionsbank und ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus).

Andreas Jung, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Konstanz, ist Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe. Er setzt darauf, "dass es den Regierungschefs gelingt, jetzt in dieser Situation, europäische Handlungsfähigkeit zu demonstrieren."

Zur Unterstützung von Krankenhäusern, Arbeitnehmern und Unternehmen in Europa schlagen beide Co-Vorsitzende der Versammlung vor, dass Mittel des Europäischen Stabilitätsmechanismus ohne harte Bedingungen von den betroffenen Staaten genutzt werden können. Zur Umsetzung europäischer Solidarität in der Krise schlagen sie vor, den Europäischen Stabilitätsmechanismus zu einem "Sicherheitsnetz" für die von der Krise hart getroffenen Staaten umzubauen – und dabei auf harte Bedingungen für die Inanspruchnahme der Milliardenkredite zu verzichten.

Europäischer Marshallplan

Mit Mitteln der europäischen Entwicklungsbank sollten vor allem kleine und mittlere Unternehmen gestützt werden. Außerdem befürworten sie die Notfallregelung für eine temporäre Unterstützung der Kurzarbeit. Eine Maßnahme, so Andreas Jung und Christophe Arend, die vor allem Italien und Spanien helfen würde. Zudem sprechen sie sich für einen europäischen Marshallplan für nachhaltiges Wachstum aus: "Wir müssen dafür bereit sein, mehr als bislang für den europäischen Haushalt zu bezahlen" so Jung und Arend.

Schnelle, unbürokratische Lösungen für Pendler

Die bestehenden Regelungen für Grenzgänger reichen dem Positionspapier zufolge in der Krise nicht aus. Für die beiden Politiker ist vor allem auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Regionen von Bedeutung. In einer Krise müssen für die Grenzregionen Elsass, Lothringen und Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gemeinsame Pandemie-Pläne entwickelt werden. Auch in der Krise brauche es parlamentarische Mitwirkung. Vor allem für Pendler in der Region müssen schnelle unbürokratische Lösungen gefunden werden.

"Es muss doch ganz normal sein, dass jemand, der in dieser Region hüben oder drüben arbeitet, gleichbehandelt wird wie sein Kollege auf der anderen Seite der Grenze. Es war schon immer eine Aufgabe, jetzt stellt sie sich in besonderer dringlicher Form.", so Andreas Jung.