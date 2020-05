Abiturprüfungen in Coronazeiten

Schulabschluss trotz Pandemie Abiturprüfungen in Coronazeiten

Tausende Schüler in Baden-Württemberg machen bis Pfingsten ihre Abschlüsse. Den Anfang machten am Montag die allgemeinbildenden Gymnasien. Am Mittwoch mussten alle Abiturienten zur Abschlussprüfung im Fach Deutsch ran.

Dauer 1:10 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Abiturprüfungen in Coronazeiten Tausende Schüler in Baden-Württemberg machen bis Pfingsten ihre Abschlüsse. Den Anfang machten am Montag die allgemeinbildenden Gymnasien. Am Mittwoch mussten alle Abiturienten zur Abschlussprüfung im Fach Deutsch ran. Video herunterladen (2,8 MB | MP4)