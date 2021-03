Die Zahl gut ausgebildeter Frauen in Baden-Württemberg ist in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, hatten im vergangenen Jahr 1,34 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigte Frauen einen anerkannten Berufsabschluss - zum Beispiel eine abgeschlossene Lehre, einen Meistertitel oder eine Technikerausbildung. Das sind 25 Prozent mehr als noch im Jahr 2000. Seitdem hat sich auch die Zahl der Akademikerinnen in Baden-Württemberg weit mehr als verdreifacht: 2020 lag sie bei 373.000. Damit besaß fast jede fünfte beschäftigte Frau in Baden-Württemberg eine akademische Berufsausbildung - fast soviel wie bei den Männern.