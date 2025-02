Der neugierige Wolf im Nordschwarzwald

Im Nordschwarzwald sind mittlerweile zwei Wölfe sesshaft: Zwei Rüden, also zwei männliche Tiere: der eine im oberen Murgtal und ein neuer, aus Österreich, hat die Hornisgrinde als Revier gewählt. Platz genug ist für beide- das Problem ist nur, der Wolf auf der Hornisgrinde benimmt sich manchmal nicht ganz so, wie man es von einem wilden Wolf erwarten würde: Er nähert sich Menschen, die im Wald spazieren gehen, oder genauer, Menschen mit Hunden, die im Wald unterwegs sind. So hat es in den vergangenen Wochen immer wieder Begegnungen von Mensch und Tier gegeben und das ist nicht ganz unproblematisch.