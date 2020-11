Ob wir Freizeitsportler in diesem Winter über die Pisten brettern können - das ist ja gerade eine hochpolitische Frage. Die Bundeskanzlerin will am liebsten alle Skigebiete in Europa geschlossen halten. Die Liftbetreiber und Wintersportorte - auch hier im Schwarzwald - sehen das naturgemäß etwas anders. Denen geht es aber weniger um den Sport, mehr ums Geschäft.Aber wie steht's eigentlich um die Profis im Wintersport. Im Skispringen oder Biathlon, die dürfen ja trainieren. Aber auch bei ihnen ist das alles andere als ein normaler Winter. Und das nicht nur bei den Profis auch beim Nachwuchs. Wie im Ski-Internat in Furtwangen.