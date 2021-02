Die Coronapandemie hat an den Gerichten im Land die Digitalisierung gefördert. Inzwischen werden immer mehr Verhandlungen per Videokonferenz geführt. Software für Videoverhandlungen stünde bereits mehr als 1.200 Richterinnen und Richtern im Land zur Verfügung, teilte Justizminister Guido Wolf (CDU) am Montag in Stuttgart mit. mehr...