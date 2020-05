So liefen die Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen in BW

Mit Abstand zwischen den Teilnehmern, aber klaren Botschaften gegen die ihrer Meinung nach übertriebenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind Demonstranten unter anderem in Ravensburg und Stuttgart auf die Straße gegangen. Zeitgleich versammelten sich aber auch Menschen, um das Grundgesetz und die Verfassung zu würdigen. Auch in Heidelberg gab es Aktionen - dort gingen Eltern auf die Straßen, um für mehr Präsenzunterricht an Schulen zu demonstrieren.

Dauer 1:31 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW So liefen die Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen in BW