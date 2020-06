Gegen Rassismus und für ein respektvolles Miteinander haben etwa 2.000 Menschen in Stuttgart demonstriert. Auch in anderen Städten in Baden-Württemberg gingen Demonstrierende auf die Straßen.

Anlass war der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai in den USA, der weltweit Debatten und Proteste ausgelöst hat. Bei der Demonstration auf dem Cannstatter Wasen sprach unter anderem eine 24 Jahre alte schwarze Rednerin und schilderte Eindrücke aus ihrem Alltag: Sie sei in Deutschland geboren, müsse sich aber immer wieder beweisen. In vielen Redebeiträgen wurden Respekt und Fairness gefordert.

Demo mit friedlichem Verlauf

Die Demo verlief nach Angaben eines Sprechers friedlich. Auch die Stuttgarter Polizei teilte mit, dass die Demonstration ohne besondere Vorkomnisse verlaufen sei. Die Veranstalter hätten die Teilnehmer wiederholt aufgerufen, die angeordneten Abstände wegen des Coronavirus einzuhalten, sagte ein Polizeisprecher.

Die Kundgebung auf dem Wasen endet bald. Es gibt danach keinen Aufzug, der von dieser #BLM #Demo organisiert wurde. 👉 Distanziert Euch von Gewalt & unfriedlichen Aktionen. 👉 Achtet auch nach der Kundgebung auf die Einhaltung der Abstandsregeln. #corona Eure #Polizei #Stuttgart Polizei Stuttgart, Twitter, 13.6.2020, 14:14 Uhr

Auch in anderen Städten in Baden-Württemberg waren für Samstag Demonstrationen angekündigt, darunter am Nachmittag in Ulm. Auch in Heidelberg hatten die Veranstalter rund 1.000 Teilnehmer erwartet. In Ravensburg versammelten sich etwa 300 Menschen auf dem Marienplatz, in Konstanz waren es rund 350. Laut Polizei blieben die Demonstrationen auch dort friedlich.

Demonstrationen gegen Rassismus bereits in der Vorwoche

Bereits am vergangenen Wochenende war es in Baden-Württemberg zu zahlreichen Demonstrationen gegen Rassismus, Hass und Hetze gekommen. Am Rande einer Kundgebung in Stuttgart war es zu Angriffen auf Polizeibeamte gekommen. Auch die Mindestabstände und Hygieneregeln wurden vielerorts nicht immer eingehalten, weswegen die Veranstaltung in Stuttgart an diesem Wochenende auf das weitläufige Gelände des Cannstatter Wasens verlegt wurde.

"Black Lives Matter" steht auf dem Schild einer Frau, die unter dem Motto "Solidarität mit George Floyd" an einer Demonstration gegen Rassismus in Stuttgart teilnimmt. dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

George Floyd war am 25. Mai in der US-amerikanischen Stadt Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Ein weißer Beamter hatte dem 46-Jährigen sein Knie fast neun Minuten in den Nacken gedrückt - trotz aller Bitten Floyds, ihn atmen zu lassen.