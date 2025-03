per Mail teilen

Das Vorgehen der türkischen Regierung gegen den Istanbuler Bürgermeister Imamoglu sorgt auch in BW für Proteste: In Stuttgart und Mannheim gingen hunderte Menschen auf die Straße.

In Stuttgart und Mannheim haben am Samstagnachmittag zahlreiche Menschen gegen die türkische Innenpolitik demonstriert. Anlass war die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Mehrere hundert Menschen zogen vom Stuttgarter Börsenplatz durch die Innenstadt. Ihr Protestzug führte sie über die von der Polizei gesperrte Theodor-Heuss-Straße vorbei am Rotebühlplatz und von dort zum Wilhelmsplatz, wo schließlich die Abschlusskundgebung stattfand.

Mit Sprechchören, Trillerpfeifen, Schildern und Türkei-Flaggen protestierten die Menschen gegen die Politik von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Sie forderten Demokratie und Freiheit in der Türkei. Auch Orhan Öztürk aus Böblingen gehörte zu den Teilnehmenden. "Wir möchten einfach unsere Demokratie haben - die, die wir auch in Europa haben", erklärte er dem SWR und fügte hinzu: "Wir möchten keine Diktatur in der Türkei haben". Er demonstriere heute unter anderem auch für die Freilassung der vielen inhaftierten Studentinnen und Studenten in der Türkei.

Friedliche Demonstration in Stuttgart

Ein Teilnehmer sagte, es seien aus seiner Sicht keine Erdogan-Anhänger unter den Teilnehmenden. Woran man das erkenne? Es sei schließlich keine einzige Frau mit Kopftuch unter den Anwesenden. Der verhaftete Oppositions-Politiker İmamoğlu galt als Erdogans aussichtsreicher Herausforderer bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. İmamoğlus sozialdemokratische Partei CHP hat einen Ableger in Baden-Württemberg, dieser hatte zu der Stuttgarter Demo aufgerufen. Nach Angaben der Polizei blieb bei der Demonstration alles friedlich.

Rund 150 Teilnehmer bei Demo in Mannheim

In Mannheim versammelten sich am Samstag rund 150 Menschen - deutlich weniger als erwartet. Die Organisatoren hatten 500 bis 700 Teilnehmer angemeldet. Aufgerufen zu der Kundgebung auf dem Alten Messplatz im Stadtteil Neckarstadt hatte der badische Verband der türkischen Oppositionspartei CHP. Rednerinnen und Redner forderten die Freilassung von des vor zehn Tagen inhaftierten Istanbuler Oberbürgermeisters sowie aller politischer Gefangener in der Türkei und die Einhaltung der Pressefreiheit.