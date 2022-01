Immer mehr Aktionen zur Unterstützung der Corona-Maßnahmen in BW

Während die Gegner der Corona-Politik für Schlagzeilen sorgen, organisieren sich nun auch die Befürworter. In Baden-Württemberg werden die Aktionen immer kreativer.

Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg stellen sich den Gegnerinnen und Gegnern der Corona-Politik öffentlich entgegen. So haben beispielsweise am vergangenen Wochenende in Karlsruhe Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen für die Corona-Maßnahmen demonstriert.

Mit einer Lichterkette wurde dazu aufgerufen, Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten und für das Impfen geworben. Mit der Veranstaltung auf Initiative des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) wollten Karlsruher Rettungs- und Sanitätsdienst-Organisationen, Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte sowie Beschäftigte in Apotheken und Laboren auch auf die Belastung für Mitarbeitende im Gesundheitswesen hinweisen.

Parteiübergreifendes Bündnis für Corona-Maßnahmen

Wenige Tage zuvor haben bereits zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus der Bodenseeregion und Oberschwaben in einem parteiübergreifenden offenen Brief zur Unterstützung der Corona-Maßnahmen aufgerufen. Darin forderten sie unter anderem Verständnis und Solidarität für Beschäftigte im Gesundheitswesen und für Betriebe, die während der Pandemie mit Einschränkungen kämpfen. Die sogenannte Friedrichshafener Erklärung sei im Kontext der Demonstrationen von Impfkritikern und Corona-Leugnern entstanden, erklärte der Kreisvorsitzende der SPD im Bodenseekreis, Leon Hahn. Die dazugehörige Online-Petition haben mittlerweile (Stand: 20.1.) mehr als 3.000 Menschen unterschrieben.

Sindelfinger Gemeinderatsfraktionen starten Petition

Auch in Sindelfingen (Kreis Böblingen) haben die Gemeinderatsfraktionen von CDU, Grünen, Freien Wählern, SPD, FDP und Linken eine Erklärung mit dem Titel "Corona ist kein Spaziergang" unterzeichnet und werben online in einer Petition um Unterstützung. Darin heißt es, dass Widerspruch und Meinungsvielfalt untrennbar mit unserer Demokratie verbunden seien.

"Wir erkennen an, dass temporäre Beschränkungen und Maßnahmen gegen eine Ausbreitung der Pandemie Ängste und Widerspruch auslösen", so die Initiatorinnen und Initiatoren. Wer aber durch Demonstrationen riskiere, dass die Pandemie weitere, vermeidbare Opfer fordere, überschreite die Grenze der Meinungsäußerung, heißt es in der Petition weiter. Generell ist zu beobachten, dass in der Region Stuttgart die unangemeldeten Proteste der Corona-Gegner auf mehr Widerstand stoßen.

Kreativer Gegenprotest in Ofterdingen und Rottweil

Besonders kreativ haben sich die Menschen in Ofterdingen (Landkreis Tübingen) den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen entgegengestellt. Anwohnerinnen und Anwohner haben hier schon ihre Rollladen runtergelassen und die Demonstrierenden quasi alleingelassen. Andere haben sich mit Clownsnasen und Kostümen verkleidet an die Straße gestellt.

Bürgerinnen und Bürger von Ofterdingen haben darüber hinaus zu sogenannten Sofa-Protesten aufgerufen. Damit regen sie an, für jeden Menschen, der gegen Corona protestiert, Geld an die internationale Impfkampagne Covax zu spenden. Auf einer Internetseite können sich Spendenwillige registrieren, erklärte ein Initiator. Im Grunde genommen sei dann jeder "Querdenker" dafür verantwortlich, dass irgendwo auf der Welt geimpft werde, weil gleichzeitig für eine Impfung gespendet werde. Damit wollen sie das Vorgehen der Corona-Leugnenden, Impfskeptikerinnen und "Querdenker" mit Humor unterlaufen und umdrehen.

Mit Peitschenknallen gegen Corona-Demo

Eine ungewöhnliche Aktion gab es am Montagabend auch in Rottweil. Dort haben Närrinnen und Narren mit Peitschenknallen - dem so genannten "Klepfen" - gegen die Versammlung von Gegnerinnen und Gegnern der Corona-Politik protestiert. Aufgerufen wurde zur Klepfer-Aktion über soziale Medien. Dutzende waren dem Aufruf gefolgt und vereinnahmten den Platz unterhalb des "Schwarzen Tores" mit ihren Peitschen für sich. Die Versammlung gegen die Corona-Regeln wurde somit verdrängt.

Neben zahlreichen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen hat es am Montagabend auch in der Rhein-Neckar-Region und der Region Ulm vielerorts Gegendemonstrationen gegeben - teilweise mit deutlich mehr Teilnehmenden als auf den Demonstrationen der Maßnahmen-Gegnerinnen und -Gegner.

Das Bündnis "Wir sind viele. Ja zu Solidarität - nein zu Hetze." ruft am Samstag (22.1.) zu einer Menschenkette durch die Ulmer Innenstadt auf. Das Bündnis fordert ein respektvolles Miteinander und will den Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft zeigen.

Kundgebung für Solidarität in Balingen

Auch in Balingen (Zollernalbkreis) planen Parteien, Gewerkschaften und Kirchenvertreter für kommende Woche eine Kundgebung für Zusammenhalt und Solidarität in der Gesellschaft. "Mit Anstand, Abstand und Maske" sollen sich laut dem Bündnis viele Menschen auf dem Balinger Marktplatz versammeln. Man wolle jedoch nicht über Gegensätze und Konflikte diskutieren, heißt es vom Aktionsbündnis. Zentrales Anliegen sei es, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu betonen.