Erneut unangemeldete Corona-Proteste in BW-Städten

Tausende haben am Montagabend auf den Straßen baden-württembergischer Städte gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. In Mannheim gab es eine Gegendemonstration.

Erneut demonstrierten in baden-württembergischen Städten mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Politik. So hatten sich in Friedrichshafen (Bodenseekreis) und Mannheim Protestierende größtenteils friedlich in den Innenstädten versammelt. In Mannheim fand eine Gegendemonstration statt. Auch in anderen Städten gab es kleinere Zusammenkünfte.

Corona-Demonstranten in Friedrichshafen durchbrechen Polizei-Kette

In Friedrichshafen hätten sich rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem sogenannten Spaziergang versammelt, teilte ein Sprecher der Polizei Ravensburg mit. Die Protestierenden hätten sich spontan in sozialen Netzwerken verabredet, mit der Aktion von Ravensburg nach Friedrichshafen auszuweichen. Dort herrschte kein Versammlungsverbot - anders als in Ravensburg. In Ravensburg habe es keine größeren Ansammlungen gegeben, sagte der Sprecher am Abend.

In Friedrichshafen trugen die Protestierenden keine Masken und blockierten den Verkehr. Einige der Teilnehmer und Teilnehmerinnen durchbrachen eine Polizeikette, ansonsten kam es zu keinen größeren Ausschreitungen. Eine Person konnte als Versammlungsleiter identifiziert werden, gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, so die Polizei.

Corona-Proteste und Gegendemonstrationen in Mannheim

In der Mannheimer Innenstadt versammelten sich laut Polizei an mehreren Orten Kleingruppen zwischen 10 und 50 Teilnehmenden. Insgesamt seien es laut Polizei 500 Personen gewesen. Die Kleingruppen hätten sich selbstständig und nach Aufforderung der Polizei später aufgelöst. Die Beamten wiesen mit Lautsprecherdurchsagen auf das bestehende Versammlungsverbot hin. Bei einer rund 40-köpfigen Gruppe, die sich trotz Aufforderung der Polizei nicht auflöste, wurden die Personalien festgestellt und Platzverweise ausgesprochen.

Teile der Protestierenden hielten sich in Mannheim weder an die gültigen Abstandsregeln, noch an die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Insgesamt wurden 61 Personen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. Zudem gab es einzelne Anzeigen wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Organisator der verbotenen Versammlung konnte laut Polizei identifiziert werden. Auch gegen ihn wurde wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz Anzeige erstattet.

Um das Mannheimer Rathaus bildeten zudem rund 850 Personen eine Menschenkette gegen Hetze, Hass und Gewalt - dabei handelte es sich um eine angemeldete Veranstaltung. Sie blieb nach Polizeiangaben friedlich und störungsfrei.

1.200 Teilnehmer im Rhein-Neckar-Kreis

Laut Polizei kam es auch in anderen Städten in der Region zu unangemeldeten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Im gesamten Rhein-Neckar-Kreis hätten in verschiedenen Städte etwa insgesamt 1.200 Menschen an den Protesten teilgenommen. Die einzelnen Versammlungen seien dort friedlich verlaufen. Auch in Heidelberg beteiligten sich etwa 250 Menschen an den sogenannten Spaziergängen.

Proteste in weiteren Landkreisen

Ein Sprecher der Polizei Reutlingen berichtete von 20 sogenannten Spaziergängen in verschiedenen Städten und Gemeinden in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen und dem Zollernalbkreis. Insgesamt seien weniger Corona-Gegnerinnen und Gegner auf die Straße gegangen als in den vergangenen Wochen. Alles sei friedlich verlaufen. In der Ulmer Innenstadt wurde der Slogan "Wir sind das Volk" skandiert. Auch in Karlsruhe gab es kleine Zusammenkünfte. In Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) waren laut Polizei zudem etwas mehr als 200 Menschen in der Altstadt unterwegs, in Heidelberg rund 100.

Bereits am ersten Wochenende des neuen Jahres war es zu Versammlungen gekommen. Das Innenministerium des Landes zog jedoch eine positive Bilanz. So hätten sich die Demonstrierenden meist friedlich verhalten, teilte ein Ministeriumssprecher dem SWR mit.

Angeheizte Proteste in vergangenen Wochen

Das war gerade in den vergangenen Wochen nicht immer so gewesen. Immer wieder war es zu Protesten gegen die Corona-Politik gekommen, bei denen auch Polizistinnen und Polizisten verletzt wurden. Insbesondere die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht und Beschränkungen des öffentlichen Lebens für Ungeimpfte hatten die Proteste angeheizt.

Die Sorge vor der Radikalisierung der Szene wächst: