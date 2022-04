Demonstrationen über Ostern laut Ministerium friedlich

per Mail teilen

Am Osterwochenende hat es in Baden-Württemberg mehrere Demonstrationen gegeben. Laut dem Innenministerium dominierten dabei Kundgebungen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und die traditionellen Ostermärsche. "Die Versammlungen am langen Osterwochenende verliefen insgesamt friedlich und ohne besondere Vorkommnisse", hieß es von Innenminister Thomas Strobl (CDU). Insgesamt wurden demnach vom 15. bis 18. April landesweit 114 überwiegend störungsfreie Versammlungen unter Beteiligung von rund 10.000 Bürgerinnen und Bürgern polizeilich begleitet. Dafür seien insgesamt 1.000 Einsatzkräfte der baden-württembergischen Polizei im Einsatz gewesen.