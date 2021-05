Angesichts der Gewalt im Nahost-Konflikt haben am Samstag auch in Baden-Württemberg Menschen aus Solidarität für die Palästinenser demonstriert. In Stuttgart sprach die Polizei von einer "aufgeheizten Stimmung".

Video herunterladen (2,9 MB | MP4) Bei einer pro-palästinensischen Kundgebung in Stuttgart hat es am Samstag tumultartige Szenen gegeben. Es seien deutlich mehr Menschen als die angemeldeten 50 gekommen, zugleich habe es auch Gegendemonstranten gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Demonstranten kamen unter anderem auf dem Stuttgarter Marienplatz zusammen. Zuvor war ein unangekündigter Demonstrationszug durch die Innenstadt gezogen. "Aufgeheizte Stimmung" bei Kundgebung in Stuttgart Die Polizei sprach von einer "aufgeheizten Stimmung", einige Teilnehmende hätten kleine Steine auf Polizeikräfte geworfen. Mehrere Personen wurden laut Polizei festgenommen. Auch unter Demonstrationsteilnehmenden kam es zu Auseinandersetzungen. Ein weiterer pro-palästinensischer Demonstrationszug sowie eine Kundgebung mit mehreren hundert Teilnehmern fand auf dem Stuttgarter Karlsplatz statt. Mannheim: Vier Beamte leicht verletzt In Mannheim wurden laut einem Polizeisprecher vier Beamte leicht verletzt. Zudem habe ein Mann versucht, eine israelische Flagge anzuzünden. Das hätten die Polizisten unterbunden und den Mann festgenommen. Ermittelt werde auch wegen eines Banners mit mutmaßlich strafrechtlich relevantem Inhalt. Weil die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten wurden, hatte die Versammlungsbehörde laut Polizei am Nachmittag die Kundgebung mit bis zu 500 Menschen beendet. Im Anschluss seien noch mehrere Gruppen durch die Stadt gezogen. Weil jedoch keine Folgeveranstaltungen erlaubt waren, ermittelt die Polizei dem Sprecher zufolge gegen zwei Gruppierungen mit rund 100 beziehungsweise rund 30 Mitgliedern wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und möglicherweise auch wegen Landfriedensbruchs. Die Lage habe sich inzwischen beruhigt. Nun gehe es darum, dass es im Laufe des Abends in der Stadt friedlich bleibe, sagte der Sprecher. Freiburg: Hunderte fordern gewaltfreie Lösung des Nahost-Konflikts Auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg hat am Samstagnachmittag die Gruppierung "Palästina spricht" eine Kundgebung organisiert. Auch dort sprach die Polizei von teils aufgeheizter Stimmung bei der Veranstaltung mit bis zu 600 Teilnehmenden. Dort wurden auch Transparente mit provozierendem - aber nicht strafrechtlich relevantem - Inhalt gezeigt. Sowohl der Versammlungsleiter als auch die Polizei hätten die Teilnehmer dazu gebracht, dies zu unterlassen, hieß es. Zuvor waren auf demselben Platz Gottesdienste der jüdischen Gemeinde abgehalten worden. Palästinenser gedenken "Tag der Nakba" Demonstriert wurde unter anderem auch in Berlin, wo es zu Ausschreitungen kam. Trotz internationaler Vermittlungsversuche hält die Eskalation zwischen Israel und Palästinensern im Nahen Osten seit Tagen an. Hintergrund der Demonstrationen am Samstag war zudem der Nakba-Tag, an dem die Palästinenser der Vertreibung von hunderttausenden Menschen infolge der israelischen Staatsgründung 1948 gedenken.