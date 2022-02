Krieg in der Ukraine: Menschen in Baden-Württemberg demonstrieren für Frieden und Solidarität

Der Krieg in der Ukraine lässt die Menschen in Baden-Württemberg nicht kalt. Im ganzen Land gehen in diesen Tagen Menschen für den Frieden auf die Straße.

Der russische Angriff auf die Ukraine schreitet unentwegt voran. Am Freitag erreichen erste Einheiten der russischen Armee von Präsident Wladimir Putin die ukrainische Hauptstadt Kiew. Nach dem ersten Schock über die Ereignisse der letzten Stunden und Tage solidarisieren sich viele Menschen in Baden-Württemberg auf Kundgebungen, Mahnwachen und Demonstrationen mit dem angegriffenen Staat.

Kundgebungen zum Ukraine-Krieg in Baden-Württemberg

In der Landeshauptstadt findet am Freitag eine von einer Privatperson angemeldete Kundgebung statt. Unter dem Motto "Gegen ihre Kriege" werden zwischen 18 und 20 Uhr 250 Menschen auf dem Schlossplatz erwartet.

Außerdem hat der Verein "Ukrainer in Stuttgart" für Samstag von 12 bis 14 Uhr zu einer Demonstration am Rotebühlplatz im Zentrum von Stuttgart aufgerufen. Diese soll unter dem Motto "Frieden für die Ukraine - Stand with Ukraine" stattfinden. Außerdem haben die vier Diasporas der Belarussen, Kasachen, Ukrainer und Russen aus ganz Baden-Württemberg zu einer großen Kundgebung in Stuttgart aufgerufen. Am Samstag zwischen 15 und 17 Uhr wollen sie zwei Stunden gemeinsam mit anderen Unterstützern gegen den Krieg in der Ukraine protestieren.

Versammlungen auch in Schorndorf und Esslingen

Auch in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) gehen die Menschen für den Frieden auf die Straße. Am Freitag um 18 Uhr wird von der Friedensinitiative Schorndorf zu einer Friedensmahnwache auf dem Mittleren Marktplatz aufgerufen.

In Esslingen hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) für Samstag 18 Uhr zu einer Kundgebung am Hafenmarkt unter dem Motto: "Kein Krieg in Europa" aufgerufen.

In Konstanz wird es am Samstag, 18 Uhr, eine Demonstration auf dem Münsterplatz geben. Organisiert wurde sie von insgesamt sechs politischen Jugendorganisationen. Sie wollen gemeinsam für den Frieden in Europa einstehen und ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekunden. Teilnehmende werden gebeten, Teelichter mitzubringen. Laut Veranstalter sind 150 Menschen angemeldet.

Auch in Singen (Kreis Konstanz) wird es unter dem Titel "Friede und Freiheit in Europa" eine Mahnwache geben. Sie beginnt am Samstag um 11 Uhr in der Fußgängerzone.

Eine weitere Mahnwache in der Region findet am Sonntag um 17 Uhr auf dem Marktplatz Biberach statt. Auch die Stadt Tettnang (Bodenseekreis) will unter dem Titel "Stoppt den Krieg" eine Kundgebung abhalten. Sie findet am Sonntag um 11 Uhr auf dem Montfortplatz statt.

Solidarität mit der Ukraine gibt es in ganz Baden-Württemberg, auch in der Rhein-Neckar-Region. In Mannheim finden am Freitagabend gleich zwei Veranstaltungen gegen den Krieg in der Ukraine statt. Auf dem Toulonplatz ist eine Kundgebung unter dem Motto "Frieden, Solidarität und Zusammenhalt - stoppt Putin" geplant. Ebenfalls am Freitagabend lädt die Unionskirche in Mannheim-Käfertal zu einem öffentlichen Friedensgebet auf dem Vorplatz ein.

In Bensheim (Kreis Bergstraße) rufen die Jugendorganisationen von CDU, SPD, FDP und der Grünen am Samstag zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz auf. Damit wollen sie nach eigenen Angaben ein Zeichen für den Frieden setzen. Beginn ist um 15:30 Uhr.

Wie in vielen anderen Städten gab es in Tübingen und Reutlingen bereits am Donnerstag Kundgebungen für Frieden und Solidarität. In Tübingen versammelten sich Menschen für eine Mahnwache. In Reutlingen hatte unter anderem die grüne Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg aus dem Wahlkreis Hechingen-Münsingen eine Friedens-Demo auf dem Marktplatz organisiert. Einige Dutzend Menschen versammelten sich dort, um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Weitere Aktionen sind geplant.

In Schwäbisch-Hall findet am Freitagabend ein ökumenisches Friedensgebet auf der Treppe vor der Kirche St. Michael statt. Am Sonntag ab 18 Uhr gibt es in Künzelsau (Hohenlohekreis) ebenfalls ein Friedensgebet. Für Samstag um 13 Uhr hat in Heilbronn die ukrainische Gemeinde zu einer Kundgebung aufgerufen. Im Mittelpunkt steht die Solidarität mit der Ukraine.

Auch in Südbaden gibt es am Wochenende in vielen Städten Aktionen für Frieden und Solidarität. Angemeldete Proteste gegen den russischen Angriff auf die Ukraine finden unter anderem in Lörrach, Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis), Freiburg, Emmendingen, Lahr (Ortenaukreis) und Offenburg (Ortenaukreis) statt. Das Friedensforum Lahr lädt am Samstagmittag zu einer Mahnwache am Rosenbrunnen gegen den Krieg ein. Am selben Tag um 11 Uhr beginnt auf dem Emmendinger Marktplatz eine Kundgebung von Kirchen und Parteien. Am Samstagnachmittag wird im Zentrum von Villingen demonstriert. Am Sonntag gibt es Kundgebungen der Parteijugend von CDU, FDP, Grünen und SPD vor dem Offenburger Rathaus und auf dem Freiburger "Platz der Alten Synagoge" vom Jüdischen Verein, der mit 1.000 Personen rechnet.