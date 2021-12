Tausende Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen in BW

In mehreren Städten in Baden-Württemberg sind am Samstag Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen - zum Beispiel in Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg.

Auf dem Stuttgarter Marienplatz protestierten am Nachmittag rund 300 Menschen, weitere Demonstrierende fanden sich auf dem Wilhelmsplatz zusammen, zogen dann jedoch weiter zum Schillerplatz. In Karlsruhe demonstrierten rund 1.000 Menschen, in Pforzheim rund 300 Menschen, in Baden-Baden etwa 200.

Demonstrierende in Karlsruhe SWR

In Freiburg zogen rund 3.500 Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Maßnahmen durch die Stadt. In der südbadischen Unistadt gab es auch eine Gegendemo mit gut 300 Teilnehmenden - für eine Impfung gegen das Coronavirus und für die Corona-Maßnahmen. Die AfD protestierte in Göppingen gegen die bundesweite Corona-Politik. AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel zog bei ihrer Rede vor mehreren Hundert Anhängerinnen und Anhängern Parallelen zu den Protesten am Ende der DDR.

In Heilbronn waren rund 250 Teilnehmende zu eine Demonstration angemeldet, laut Polizei kamen jedoch mehr. Eine genaue Zahl konnte sie nicht nennen. Um die Mittagszeit demonstrierten auch in Überlingen (Bodenseekreis) rund 2.000 Bürgerinnen und Bürger gegen eine Corona-Impfpflicht.

Corona-Proteste laut Polizei friedlich

Bislang verlaufen die Demonstrationen laut Polizei friedlich. In Stuttgart gebe es mehrere Verstöße gegen die Maskenpflicht. In Freiburg etwa hielten sich fast alle Teilnehmenden an Maskenpflicht und Abstandsregeln. Nur vereinzelt habe es hitzige Diskussionen gegeben.

Die Teilnehmenden in Überlingen forderten, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, nicht aus weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens auszuschließen. Eine der Initiatorinnen sagte dem SWR, ihr Anliegen sei es, beim Thema Impfen wieder zu einer respektvollen Diskussion zwischen Gegnern und Befürwortern zurückzukehren. Das politische und gesellschaftliche Klima sei zu rau geworden.

Die Polizei hatte sich nach zahlreichen nicht angemeldeten "Spaziergängen" und Ausschreitungen von Gegnern der Corona-Politik in den vergangenen Tagen auf dieses Wochenende vorbereitet. Zum Schutz vor Randalierern und Ansteckungen mit dem Coronavirus haben die Städte Mannheim und Reutlingen bereits im Vorfeld erwarteter Proteste ihr Vorgehen verschärft.