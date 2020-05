Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Baden-Württemberg gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die größte Kundgebung fand mit rund 5.000 Teilnehmern in Stuttgart statt.

Am Samstag fanden in Baden-Württemberg mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Landesregierung statt. Größere Kundgebungen gibt es unter anderem in Stuttgart, Mannheim, Ulm, Schwäbisch-Gmünd (Ostalbkreis), Heidelberg und Ravensburg. Bundesweit fanden in verschiedenen Städten ähnliche Protestaktionen statt.

Rund 5.000 Menschen protestieren in Stuttgart In mehreren Städten in Baden-Württemberg haben am Samstag Menschen gegen die Corona-Politik der Landesregierung protestiert. Die größte Veranstaltung fand in Stuttgart statt. Hier kamen mehrere tausend Teilnehmende auf dem Cannstatter Wasen zusammen.

Die Teilnehmer protestierten nach eigenen Angaben für Grundrechte und gegen die Einschränkungen während der Corona-Pandemie. In der Vergangenheit hatten an den Corona-Protesten neben Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern auch Rechtsextremisten teilgenommen. Davor hat zuletzt auch der Verfassungsschutz des Landes gewarnt, auch wenn Extremisten laut BW-Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube nicht die Mehrheit der Demonstranten darstellten.

Mehrere tausend Menschen protestieren in Stuttgart Am Samstag wurde in Baden-Württemberg in mehreren Städten gegen die Corona-Politik der Landesregierung demonstriert. Die größte Kundgebung mit rund 5.000 Teilnehmenden fand in Stuttgart statt. SWR-Reporter Markus Pfalzgraf war vor Ort.

Zugänge wegen der Maximalanzahl von Teilnehmern geschlossen

Die größte Aktion in Baden-Württemberg fand in Stuttgart statt. Am Samstagnachmittag gab es zuerst eine "Schweigemahnwache", kurz danach begann die Kundgebung der "Querdenken"-Initiative. Nachdem sich rund 5.000 Teilnehmer auf dem Wasen eingefunden hatten, schloss die Polizei die Zugänge und verwies weitere Demonstranten auf eine Ausweichfläche in der Umgebung. Ordner des Veranstalters forderten die Menschen auf, sogenannte Spontanversammlungen anzumelden. Angaben zur Gesamtzahl wurden nicht gemacht. Die Veranstaltung wurde auch im Internet übertragen - rund 3.000 Nutzer verfolgten den Stream.

Die maximale Teilnehmerzahl ist erreicht. Weiteren Teilnehmern wird eine zweite Versammlungsfläche im Bereich der Mercedesstraße zwischen Küchenmarquardt und König-Karls-Brücke zugewiesen.

5.000 Menschen waren zugelassen worden

Auf 5.000 Menschen hat die Stadt Stuttgart die Teilnehmerzahl begrenzt, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. Zudem müssen die Teilnehmer laut Stadt bestimmte Auflagen wie das Einhalten eines Mindestabstands erfüllen. 500 Ordner mit Mund-Nasen-Schutz überwachten neben der Polizei die Einhaltung der Regeln. Die Veranstalter hatten ursprünglich 500.000 Personen angemeldet. Bereits am vergangenen Wochenende hatten sich mehrere tausend Menschen bei einer vergleichbaren Kundgebung auf dem Wasen-Gelände versammelt.

Die Teilnehmer an den Corona-Demonstrationen protestierten wie hier in Stuttgart nach eigenen Angaben für Grundrechte und gegen die Einschränkungen während der Corona-Pandemie.

Organisator der "Querdenken"-Initiative ist der Unternehmer Michael Ballweg. Er kündigte bei der Kundgebung an, wegen der Beschränkungen der Versammlungsfreiheit erneut vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Bundes- und Landesregierung müssten vom Verfassungsschutz beobachtet werden, so Ballweg auf der Kundgebung. Außerdem forderten Redner Neuwahlen noch in diesem Herbst, weil "alle Parteien ihr Parteiprogramm an die neue Lage anpassen" und den Bürgern darstellen müssten, mit welchen Konsequenzen zu rechnen sei. Nach eigenen Angaben geht es den Querdenkern darum, dass die im Grundgesetz festgehaltenen Grundrechte aktiv bleiben, unter anderem die Versammlungsfreiheit, die persönlichen Freiheitsrechte und die Glaubens- und Gewissensfreiheit.

"Es muss Spaß machen", hatte Ballweg für die Demonstration zuvor als Leitmotto ausgegeben. Provokateure sollten ausgeschlossen werden. "Wir schließen rechtes, faschistisches Gedankengut und linksradikales gewaltbereites Potenzial aus", rief er den Teilnehmern zu.

Dauer 2:03 min Corona-Proteste: Wer nimmt an den Demos teil? Am Wochenende treffen sich in verschiedenen baden-württembergischen Städten erneut mehrere tausend Demonstranten, um gegen die Corona-Maßnahmen der Landesregierung zu protestieren. Wer an den Demos teilnimmt, erklärt SWR-Redakteur Markus Pfalzgraf.

Unter den Rednern waren mit unter anderem dem Arzt Wolfgang Wodarg, dem aus Ghana stammenden niederländischen Sänger "Nana Lifestyler" und den Autoren Christiane Weihmann Römmele und Milorad Krstic auch umstrittene Persönlichkeiten auf der Bühne. Lifestyler wies zurück, Neonazis nahe zu stehen. "Man darf nicht aufhören, mit ihnen zu sprechen", begründete er Kontakte zu ihnen. Krstic sagte zum Thema Gedenken an in der Geschichte geschehene Verbrechen, niemand könne "ewig zurückblicken", aber man dürfe auch nicht vergessen.

Fahnen aller Art wurden gehisst.

Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Motiven

Auf dem Wasen kamen Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen zusammen, vereint in der Wut auf die Obrigkeit und in der Ablehnung der Corona-Einschränkungen. Viele Fahnen, zum Beispiel die Deutschlandflagge und Friedensfahnen sowie Flaggen mehrerer europäischer Länder waren in der Menge zu sehen, allerdings auch eine schwarz-weiß-rote Fahne, was von der Bühne aus kritisiert wurde. Vereinzelt waren Rufe wie "Volksverdummung" und "Lügenpresse" aus der Menge zu hören. "Corona ist Fake" stand auf einem Plakat, "Gib Gates keine Chance" oder "Gates noch" auf zahlreichen weiteren. Viele trugen Plakate mit Grundgesetz-Artikeln vor sich her, einer protestierte mit seinem Shirt gegen den "Rundfunkzwangsbeitrag". Kinder spielten mit Seifenblasen, manche Menschen saßen unter Sonnenschirmen auf Picknickdecken, es wurden Kristallsteine verteilt, die für "positive Energie, Liebe und Freude" sorgen sollten. Auf der Bühne gab es neben den Redebeiträgen auch ein Musik- und Kinderprogramm.

Viele unterschiedliche Menschen „aller Couleur" (Polizeisprecher) bei #coronademo in Stuttgart. Viele sehen einfach die Maßnahmen kritisch. Aber auch heute wieder dabei: #Gates-Hasser, Impfgegner, Corona-Leugner, #QAnons & Leute, die uns in einer Diktatur wähnen.

Im Rahmen der Hauptveranstaltung, die gegen 17 Uhr endete, gab es keine nennenswerten Zwischenfälle. Die Teilnehmer hielten sich laut Polizei weitgehend an die vorgegebenen Infektionsschutzabstände. Mehrere Vorfälle gab es allerdings außerhalb des Wasengeländes: Nach Angaben der Polizei wurden bei einer Auseinandersetzung vor Beginn der Demo drei Menschen verletzt. Sie waren auf ihrem Weg zum Wasen von Unbekannten angegriffen und niedergeschlagen worden. Am Rande der Kundgebung wurden dann später Teilnehmer von einer Gruppe von 40 bis 50 mutmaßlich linken Gegendemonstranten mit Gegenständen beworfen. Außerdem wurden in der Nähe der Veranstaltung an mehreren abgestellten Autos die Reifen zerstochen.

Transportfahrzeuge für Demo in Brand gesetzt

Drei Lkws einer Firma für Veranstaltungstechnik, die Technik für die Demonstration hätten transportieren sollen, sollen Unbekannte bereits in der Nacht auf Samstag in Stuttgart in Brand gesetzt haben. Das bestätigte die Polizei Stuttgart gegenüber dem SWR. Die Lastwagen seien zum Zeitpunkt des Brandes jedoch noch nicht beladen gewesen. Der Schaden beträgt etwa 70.000 Euro. Die Firma müsse sich nun um Ersatzfahrzeuge kümmern, so der Sprecher. Nähere Informationen zu den Tätern hatte die Polizei zunächst nicht.

Unbekannte setzen Lkws in Stuttgart in Brand Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Stuttgart drei Lkws einer Firma für Veranstaltungstechnik in Brand gesetzt. Die Lkws sollten die Technik für die Demonstration gegen die Corona-Einschränkungen am Samstag transportieren.

Proteste zum Beispiel auch in Ulm, Ravensburg und Heidelberg

Gegen die "Einschränkung der Bürgerrechte" wurde auch in Ulm demonstriert, etwas mehr als 400 Menschen versammelten sich dort. Zu einer Teilnahme hatte unter anderem die AfD aufgerufen, allerdings sollten die Demonstranten keine Parteisymbole zeigen. Redner forderten eine weitere Lockerung der Schutzmaßnahmen und warnten vor einem wirtschaftlichen Kollaps. Weitere Proteste gab es in Schwäbisch Gmünd, Aalen (beide im Ostalbkreis) und Heidenheim.

Mit deutlich mehr Teilnehmern rechneten die Organisatoren bei einer Demonstration in Ravensburg: Mindestens 2.000 Menschen sollten kommen, vor Ort waren schließlich 1.000. Auch hier stand die Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen im Fokus. Ein kleine Versammlung fand zudem in Überlingen (Bodenseekreis) statt. Dort protestierten am späten Samstagnachmittag Blasmusiker mit Musik gegen das Musizierverbot.

Wenige Teilnehmer fanden sich in Heidelberg ein.

Rund 120 Demonstranten fanden sich zu einer Anti-Corona-Mahnwache auf dem Meßplatz in Heidelberg ein. Die Zahl der Protestler lag deutlich unter der von den Behörden prognostizierten Teilnehmerzahl. Angemeldet waren bei der Stadt zunächst bis zu 1.000 Menschen. Laut Polizei haben sich unter die Protestler Vertreter linker Kräfte gemischt, die mit Zwischenrufen und lauten Parolen für Unruhe während der Mahnwache gesorgt haben. Man sei aber mit einer ausreichenden Anzahl an Sicherheitskräften vor Ort, so ein Polizeisprecher, einige Demonstranten hätten Platzverweise erhalten.

In Mannheim verlief eine Anti-Corona-Mahnwache in der Innenstadt mit rund 300 Teilnehmern friedlich. Unter dem Applaus zahlreicher Schaulustiger waren immer wieder Protestrufe wie "Wir sind das Volk" zu hören, zeitweise schien die Stimmung angespannt. Etwa 50 Anhänger hatten sich zeitgleich vor der Mannheimer Abendakademie zur Gegendemonstration versammelt. Ein großes Polizeiaufgebot konnte ein Aufeinandertreffen beider Gruppierungen verhindern. Abstandsregeln und Hygienevorschriften wurden laut Polizei weitgehend berücksichtigt.

Die AfD demonstrierte bei einer Demo in Sindelfingen mit rund 50 Teilnehmern. Die Demonstranten forderten das Ende aller Corona-Einschränkungen.