Zum mittlerweile fünften Mal sind am Mittwoch Vertreterinnen und Vertreter der Veranstaltungsbranche in Stuttgart auf die Straße gegangen. Ihr Motto: Alarmstufe Rot. Sie fordern in der Corona-Krise mehr finanzielle Unterstützung. Es drohe ihnen eine gigantische Pleitewelle.