Zwischen 200 und 300 Demonstrierende haben sich am Samstag auf dem Marktplatz in Ulm zu einer Kundgebung und Demonstration gegen ein auch in Ulm ansässiges israelisches Rüstungsunternehmen versammelt. Der Protest ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag hatte bereits im Vorfeld für Aufruhr und Kritik gesorgt.