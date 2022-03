In Baden-Württemberg waren am Samstag tausende Menschen auf den Straßen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Unter ihnen viele Menschen aus der Ukraine, die Angst um ihre Angehörigen im Kriegsgebiet haben.

