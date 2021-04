Die Ereignisse rund um die Demonstrationen gegen die Corona-Politik in Stuttgart werden zum Politikum. Aus dem Sozialministerium kommen Kritik und Unverständnis, die Stadt verteidigt das Vorgehen.

Nach den Protesten von mehr als 10.000 Teilnehmern am Karsamstag in Stuttgart gegen die Corona-Politik werden kritische Stimmen an der Durchführung der Demonstrationen laut. Aus dem baden-württembergischen Sozialministerium kam deutliche Kritik an der Stadt Stuttgart. "Ich verstehe nicht, dass die Stadt sich sehenden Auges in diese Situation manövriert hat", wird der Ministerialdirektor Uwe Lahl via Twitter zitiert.

Mehr als 10.000 Menschen waren am Samstag durch Stuttgart gezogen, um gegen die Politik zur Eindämmung des Coronavirus zu demonstrieren. Masken wurden kaum getragen, Abstände meist nicht eingehalten. Imago IMAGO / Nicolaj Zownir

"Wie sollen wir der Bevölkerung erklären, dass sich an Ostern nur 5 Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen, während tausende Demonstranten ohne Maske und ohne Mindestabstand durch die Stadt ziehen", so Lahl weiter. Dass sich die Stadt Stuttgart gegen ein Verbot der Demonstrationen entschieden habe, sei aus infektiologischer Sicht in dieser Phase der Pandemie falsch gewesen.

Das twitterte das Sozialministerium am Samstag Ministerium für Soziales und Integration BW, Twitter, 3.4.2021, 16:23 Uhr

Sowohl schriftlich als auch in einem persönlichen Telefonat habe er dem Stuttgarter Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) die Möglichkeiten aufgezeigt, die die Corona-Verordnung des Landes auch für ein Verbot von Großdemonstrationen hergebe, so Lahl weiter. "Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut, aber in einer Pandemie gibt es auch dafür Grenzen". Bereits im Vorfeld hatte sich das Ministerium in Form von Lahl besorgt gezeigt und darauf hingewiesen, dass die Corona-Verordnung durchaus ein Verbot hergebe.

Konflikt zwischen Ministerium und Stadt Stuttgart

Mit einer Gegenfrage unter dem Tweet des Sozialministeriums antwortete der Sprecher der Stadt Stuttgart, Sven Matis. "Wie sollen wir der Bevölkerung erklären, dass die Landesverordnung ausdrücklich Versammlungen von Beschränkungen ausnimmt?", ist dort zu lesen.

Man habe sich an die geltende Corona-Verordnung des Landes gehalten, die das Grundrecht auf Versammlungen wegen der Pandemie nicht einschränke, entgegnete Matis. Das sei der Gradmesser gewesen. "Wir haben intensiv über den Umgang mit den angemeldeten Kundgebungen gerungen, uns dann - um auf sicherem Grund zu stehen - an der Landesverordnung orientiert."

Als "nicht schön" bezeichnete Maier die Bilder, die aus Stuttgart gesendet wurden. Sie seien aber kein Vergleich zu den jüngsten Ereignissen in Brüssel, Kassel oder Dresden. Maier zufolge gab es Tausende Ordnungswidrigkeiten. Alle, die ohne Maske und ohne Abstand auf den Kundgebungen durch die Stadt zogen, müssten mit Anzeigen rechnen. Man werde sich auch mit der Landesregierung beraten, inwieweit die Corona-Verordnung nach den Erfahrungen in Sachen Versammlungen angepasst werden könne. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) schwieg bislang öffentlich zu den Geschehnissen.

Staatsministerium ohne direkte Reaktion auf Ereignisse in Stuttgart

Das Staatsministerium selbst äußerte sich bis Sonntagmorgen nicht dezidiert zu den Ereignissen in Stuttgart. Über Twitter wurde lediglich der Tweet des Sozialministeriums mit den Aussagen Lahls retweetet. Als Reaktion auf ein Video, das den fraktionslosen Landtagsabgeordneten Heinrich Fiechtner (ehemals AfD) zeigt, wie er gegenüber zwei Polizisten den Landtagsdirektor Berhold Frieß (Grüne) als "antidemokratische Ratte" bezeichnet, verwies der Twitteraccount der Landesregierung auf die Zuständigkeit des Landtags.

Aus dem von Thomas Strobl (CDU) geführten Innenministerium kam bis Sonntagmorgen keine Stellungnahme, auch die baden-württembergische CDU äußerte sich bislang nicht zu den Ereignissen. "Oben am Rand der Stadt feiern sich paar "Helden"... unten im Kessel sieht ne Polizei bei ner Demo zu, die gegen alle Auflagen verstößt...aber der Herr Innenminister hatte ja besseres zu tun" schrieb ein User auf der Facebook-Seite der Partei unter einen Post über den Abschluss der Sondierungen zwischen Grünen und CDU in Baden-Württemberg.

Für Kritik sorgte in den sozialen Netzwerken das Vorgehen der Polizei unter anderem gegen Gegendemonstranten. Hier ist zu sehen, wie die Polizei einen Mann mit seinem Fahrrad weggeleitet. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Vorgehen der Polizei Stuttgart im Fokus

Generell entlädt sich in den sozialen Netzwerken indes die Wut speziell auf das Vorgehen der Polizei Stuttgart. Für harte Kritik sorgten vor allem die Auflösungen von Gegenveranstaltungen, unter anderem einer Fahrraddemonstration, sowie Äußerungen der Beamten über eine tausendfach geteilte Videosequenz, die einen Polizeibeamten beim Handschlag mit einem Ordner der "Querdenken"-Demonstration zeigt. In einer abschließenden Pressemitteilung bezeichnete die Stuttgarter Polizei die Versammlungen und Veranstaltungen als "friedlich". Deshalb sei die Polizei gebunden gewesen, die genehmigten Kundgebungen und Aufzüge im Rahmen der Versammlungsfreiheit zu gewährleisten.

So schätze unser SWR-Reporter die Situation am Samstagabend vor Ort am Cannstatter Wasen ein:

Als "keine befriedigende Situation für uns als Polizei" bezeichnete der Stuttgarter Polizeisprecher Stefan Keilbach die Lage. Auf der einen Seite stehe die Versammlungsfreiheit, auf der anderen der Infektionsschutz. Damit sich nicht noch mehr Menschen auf dem Gelände drängten, seien die Beamten nicht eingeschritten. 254 Corona-Verstöße seien geahndet worden, so das Fazit am Samstagabend.